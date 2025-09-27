Ligue 2 : L’ASSE a détecté le point faible de l’EA Guingamp

L’ASSE a découvert le point faible de l’EA Guingamp, son adversaire de la 8e journée de Ligue 2. Elle compte évidemment l’exploiter ce samedi (20h) pour s’imposer.

L’ASSE lorgne la 1re place, l’EAG veut rattraper son retard

Provisoirement deuxième de Ligue 2 avec 17 points, l’ASSE a la faveur des pronostics pour le choc avec l’EA Guingamp, qui est 9e avec 10 points. Délogés par l’ES Troyes AC de la première place au classement, les Stéphanois ont à cœur de gagner le match contre les Guingampais avec le soutien de leurs supporters, afin de reprendre le fauteuil de leader.

Quant à leur adversaire, il a pris du retard dans la course pour la montée en Ligue 1 et cherche à se rapprocher du peloton de tête. Pour ce faire, l’équipe Sylvain Ripoll vise les trois points de la victoire dans un stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant, avec plus de 30 000 supporters stéphanois.

La meilleure attaque contre la pire défense de Ligue 2

Dans cette confrontation avec l’En Avant, les voyants sont au vert pour l’AS Saint-Etienne. Elle possède la deuxième meilleure attaque du championnat avec 15 buts inscrits en 7 matchs. Elle est aussi parmi les meilleures défenses de Ligue 2 avec 7 buts concédés contre 6 pour Amiens AC, la meilleure défense en ce moment.

En revanche, l’EA Guingamp possède la pire défense du championnat, avec 15 buts encaissés pour un seul clean sheet en 7 matchs disputés. L’équipe bretonne a concédée deux lourdes défaites face au Red Star à domicile (0-4) et à Troyes (5-2), comme l’a souligné l’ASSE sur son site internet officiel.

Ces statistiques placent évidemment le club costarmoricain en mauvaise posture contre son homologue ligérien, qui est invaincu ce début de saison. L’équipe d’Eirik Horneland trouvera-t-elle la faille dans la défense la plus perméable de Ligue 2 pour s’imposer ? Rendez-vous dans quelques heures à Saint-Etienne.