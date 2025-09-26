ASSE-Guingamp : Horneland livre une excellente nouvelle

Un jour avant le match entre l’ASSE et l’EA Guingamp, à Geoffroy-Guichard, l’entraineur des Verts a annoncé de bonnes nouvelles concernant son effectif.

ASSE-EAG : Tardieu promet une 3e victoire en une semaine

L’ASSE affronte l’EA Guingamp, samedi (20h), soit quatre jours après sa victoire contre Amiens SC (0-1). Rentrée d’Amiens mardi soir, l’équipe stéphanoise a eu seulement deux séances d’entrainement (mercredi et vendredi), mais elle semble prête pour disputer la 8e journée de Ligue 2.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un gros transfert espéré par KSV s’éteint

À voir

Mercato OM : Un accord secret avec Paulo Fonseca dévoilé

« Le corps tire un peu après trois matchs en une semaine, mais on a ce qu’il faut pour récupérer. Il y a de la fatigue, mais on va encore jouer devant plus de 30 000 supporters. On va tout donner pour essayer de prendre 9 points sur 9 cette semaine », a rassuré Florian Tardieu en conférence de presse d’avant-match.

Ferreira de retour, l’ASSE au complet contre l’EA Guingamp

Pour cette rencontre avec l’En Avant de Guingamp, l’AS Saint-Etienne dispose d’un effectif quasi-complet. Souffrant d’une douleur musculaire et absent face à Amiens, João Ferreira fait son retour. « Il est disponible et prêt après avoir bien travaillé sur cette fin de semaine », a assuré Eirik Horneland.

Lisez aussi : ASSE : Guingamp promet l’enfer aux Verts dans leur Chaudron

Seuls, les jeunes Dyjlian N’Guessan (17 ans) et Luan Gadegbeku (18 ans) manquent à l’appel. Le premier a rejoint l’Équipe de France U20 pour la coupe du monde au Chili, tandis que le deuxième est blessé et indisponible jusqu’à l’issue de la trêve internationale d’octobre.

« À part ça, l’effectif est au complet », s’est réjoui le technicien norvégien.

À voir

Ligue Europa : La clé de la victoire de l’OL à Utrecht

Lisez aussi : ASSE : Le gros point faible qui inquiète déjà

Notons que Lassana Traoré est aussi forfait, mais lui n’entre pas dans les plans du coach de l’ASSE. Il n’a joué que 5 minutes contre Laval lors de a 1re journée de Ligue 2.