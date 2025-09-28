OM – Ajax : Alerte rouge à Marseille avant le choc !

A l’OM, le Vélodrome s’apprête à vibrer, mais aussi à trembler. La réception de l’Ajax Amsterdam mardi soir en Ligue des champions suscite autant d’euphorie sportive que d’inquiétude sécuritaire.

OM – Ajax : Une affiche brûlante sous haute surveillance

Sportivement, l’OM a toutes les raisons d’y croire. Malgré une défaite honorable face au Real Madrid (2-1), les Marseillais ont retrouvé le sourire avec deux succès de prestige : un Classique remporté face au PSG (1-0), suivi d’une victoire solide contre Strasbourg (2-1). L’ambiance est au regain, la confiance remonte, et le Vélodrome rêve d’enchaîner.

Mais derrière l’enthousiasme, l’État sort le sifflet rouge. Selon L’Équipe, la rencontre OM – Ajax a été classée niveau 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Le plus haut degré de vigilance, équivalent au dernier PSG-OM. Autant dire que tout le monde retient son souffle.

Pas de supporters néerlandais à Marseille

Pour tenter d’éviter tout dérapage, le ministère de l’Intérieur a tranché : aucun supporter de l’Ajax ne sera autorisé à se déplacer à Marseille. Un arrêté radical, rarement appliqué à ce stade de la compétition européenne. L’objectif est clair : couper court aux affrontements, prévenir plutôt que guérir. Mais cette décision suffira-t-elle ? L’histoire du Vélodrome rappelle que la passion marseillaise peut parfois déborder de ses lignes.

Le soutien sera total, mais Marseilledevra donner le ton sur la pelouse pour canaliser l’énergie plutôt que la laisser exploser dans les tribunes. Ce choc face à l’Ajax n’est plus seulement un match de Ligue des champions. C’est un test de maturité pour tout un club, tout un public, toute une ville. Marseille veut redevenir une place forte d’Europe ? Très bien. Mais cela commence aussi par prouver qu’elle sait gagner… sans s’embraser hors du terrain.