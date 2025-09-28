ASSE : Une claque et Saint-Étienne perd la tête !

Le Chaudron a grondé, mais cette fois, c’est l’ASSE qui a vacillé. Invaincus jusqu’ici, les Stéphanois ont trébuché face à une équipe de Guingamp décomplexée et opportuniste. Une défaite frustrante qui coûte la place de leader.

ASSE – Guingamp : Un début de match sous tension… et sous pression

Tout avait pourtant bien commencé pour l’ASSE, portée par un stade Geoffroy-Guichard comme rarement. Mais la première alerte est venue à la 29e minute : après un raid de Mafuta, Hemia poussait Larsonneur à la parade avant que la balle ne finisse dans les filets sur une déviation malheureuse de Lamba. Premier coup de massue.

Les Verts manquaient même d’encaisser un second but sur une mésentente d’Annan. Mais juste avant la pause, la chance s’invite enfin : Boakye arme une frappe enroulée détournée deux fois avant de lober Bartouche. Un but du chaos, mais un but qui relançait tout un stade.

Guingamp pique, Bernauer craque

La seconde période devait être celle du réveil. Ce fut finalement celle de la désillusion. Nlandu redonnait l’avantage aux Bretons à la 67e, profitant d’un mauvais renvoi de Larsonneur. Saint-Étienne réplique timidement par Stassin… mais Guingamp reste mordant. Puis survient la scène du match : à la 81e, Ahile inscrit le troisième but et chambre le kop stéphanois.

Larsonneur s’agace, Bernauer explose. Maillot agrippé, adversaire jeté au sol. Rouge direct. Fin de match irrespirable. Malgré l’infériorité numérique, les Verts trouvaient encore la force d’y croire. Nadé réduit l’écart dans le temps additionnel sur un coup franc millimétré de Tardieu. Mais trop tard. Le Chaudron tremble, Guingamp exulte. Saint-Étienne perd son invincibilité… et sa place de leader, désormais occupée par Troyes.