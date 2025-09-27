Ligue 2 : La grosse pression de Troyes sur l’ASSE

L’ES Troyes a accentué la pression sur l’ASSE, avant le match des Stéphanois contre l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard, ce samedi (20h).

Avant l’EAG, l’ASSE reléguée à la 2e place par l’ESTAC

La 8e journée de Ligue 2 a démarré, vendredi. Elle se poursuit ce samedi avec 3 matchs, dont le choc ASSE- EA Guingamp (EAG). Elle prendra fin le lundi 29 septembre, par le match opposant l’US Boulogne au Red Star.

À l’issue des cinq rencontres disputées, hier, l’ES Troyes AC a pris la tête du classement grâce à sa victoire sur le FC Annecy (3-1). Le club aubois a délogé l’équipe stéphanoise, qui est provisoirement deuxième avec 2 points de retard. Pour retrouver leur place de leader, les Verts sont contraints de remporter le match contre l’En Avant, ce soir. Évidemment, cela leur met une pression supplémentaire.

Saint-Etienne compte sur le soutien de ses supporters face à Guingamp

Pour se tirer d’affaire, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur le soutien de son bouillant public, face à des Guingampais qui ont à cœur d’infliger aux Stéphanois leur première défaite de la saison. Plus de 30 000 supporters des Verts sont annoncés dans le Chaudron ce samedi.

« À domicile, devant nos supporters, forcément, c’est plus facile. […]. On va tout donner pour essayer de faire trois victoires sur trois sur cette semaine. Être invaincus, ça nous donne envie de continuer dans ce sens », a déclaré Florian Tardieu.