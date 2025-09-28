PSG : Luis Enrique craint le pire pour Kvaratskhelia et Vitinha

Luis Enrique et le PSG retiennent leur souffle à quatre jours d’un déplacement crucial à Barcelone en Ligue des champions. Sortis sur blessure face à Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha pourraient manquer le choc européen. Et Luis Enrique, d’ordinaire flegmatique, n’a pas caché son inquiétude.

PSG : Une soirée victorieuse mais un vestiaire sous tension

Le Parc des Princes a applaudi la victoire (2-0) face à Auxerre, mais l’ambiance était loin d’être à la fête dans les couloirs du stade. Vitinha, capitaine du soir, a quitté la pelouse après seulement 35 minutes, visiblement touché. Khvicha Kvaratskhelia, lui, n’a même pas repris la seconde période, boitillant et grimaçant en rejoignant les vestiaires.

Déjà privé de Marquinhos, Joao Neves, Dembélé et Doué, Luis Enrique commence à tirer la langue face à une infirmerie saturée. Le technicien espagnol n’a pas caché son désarroi : « Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain. (…) Ce n’est pas du positif mais il faut attendre le staff médical demain ou après-demain pour savoir quel type de blessure ils ont. » Une phrase, lourde de sens, qui en dit long sur la gravité potentielle.

Luis Enrique tente de garder le cap

Le coach parisien, fidèle à sa méthode, refuse de céder à la panique. Mais sa prudence sonne comme un aveu : « Vitinha on a fait le changement parce qu’il a noté quelques problèmes (…) Je ne veux prendre de risque avec personne », a-t-il expliqué, conscient qu’un mauvais choix pourrait hypothéquer la campagne européenne. Pourtant, Luis Enrique veut y croire.

« Il faut être positif tout le temps, c’est facile d’être négatif », a-t-il rappelé, glissant au passage un mot pour Hansi Flick : « C’est dommage un Barcelone-Paris avec cinq ou six joueurs importants (…) qui ne vont pas jouer ». Heureusement pour Paris, la défense a tenu la baraque. Lucas Beraldo, doublure de luxe, a ouvert le score d’une tête rageuse, imité par Illya Zabarnyi, nouveau venu déjà décisif. De quoi rassurer… un peu. Mais face au Barça, Paris n’a pas besoin d’un peu. Il a besoin de tout. Et surtout de Kvaratskhelia et Vitinha.