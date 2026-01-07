Mercato OM : Un top joueur snobe Marseille !

Annoncé sur la short-list de l’OM pour ce mercato hivernal, un crack américain s’éloigne finalement du club phocéen.

La direction de l’OM est sur le point de perdre une cible prioritaire pour ce mercato hivernal. Weston McKennie pourrait claquer la porte pendant ce mercato hivernal. Le milieu de terrain de la Juventus Turin pourrait prendre la direction des Etats-Unis. Un club de la Major League Soccer lui fait des yeux doux.

Arrivé à la Juventus en août 2020 sous la forme d’un prêt payant, McKennie a convaincu les Italiens. Ces derniers ont levé l’option d’achat et l’ont recruté définitivement en mars 2021. Son contrat devait prendre fin en 2025, mais il a ensuite prolongé une seconde fois jusqu’en 2026. Un bail qui ne devrait toutefois pas être renouvelé.

Selon la journaliste de Sky Italia, Valentina Mariani, la direction turinoise n’envisage aucune discussion pour une nouvelle prolongation. Le joueur de 27 ans, qui entre dans sa dernière année de contrat, représente donc une opportunité de marché, aussi bien en Europe qu’à l’international.

D’après Transferfeed, le FC Dallas suit de près la situation et se positionne pour un éventuel retour du joueur en MLS. Les Américains veulent alors gâcher les plans de l’OM. Les pensionnaires du stade Vélodrome sont aussi chauds pour recruter l’ancien milieu de Schalke 04. Cette saison, Weston McKennie a déjà claqué 3 pions et délivré 3 passes décisives en 23 matches.

