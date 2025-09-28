INFO PSG: La durée de l’indisponibilité de Marquinhos connue

Ce vendredi, le PSG a annoncé que son capitaine Marquinhos a rejoint l’infirmerie et qu’il serait absent pendant plusieurs semaines. La durée de l’indisponibilité du défenseur central brésilien a fuité.

PSG : Marquinhos attendu après la trêve internationale

Depuis la dernière trêve internationale, les mauvaises nouvelles s’enchaînent au Paris Saint-Germain. Si Bradley Barcola a signé son retour ce samedi soir face à l’AJ Auxerre (2-0), le PSG a annoncé vendredi la blessure de son capitaine Marquinhos, touché au quadriceps gauche. Selon un communiqué du club, l’international brésilien de va observer plusieurs semaines d’absence.

Déjà privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, le Champion de France pourrait aussi devoir se passer de Marquinhos pour le choc de la deuxième journée de Ligue des Champions le mercredi prochain face au FC Barcelone, au Montjuïc. Un coup dur, qui oblige Luis Enrique à bricoler derrière pour contenir Lamine Yamal et ses partenaires.

Toutefois, le journal L’Équipe rapporte que le joueur de 31 ans sera absent entre deux et trois semaines, ce qui constitue plutôt une nouvelle rassurante et qui confirme la relative inquiétude de Luis Enrique face à la presse ce vendredi.

« Sur la dernière action du match contre l’OM, il a ressenti une douleur. Ce n’est rien d’important, mais il faut être attentif, nous ne prenons aucun risque. C’est normal après un match d’une telle intensité. C’est dommage pour nous, car c’est notre capitaine. Mais je le répète, nous sommes prêts », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Marquinhos va donc rester aux soins et pourrait faire son retour à la compétition le 17 octobre prochain, lors de la réception du RC Strasbourg, après la trêve internationale.