Mercato ASSE : Quel est le plan de KSV pour cet hiver ?

L’ASSE va bel et bien se renforcer cet hiver, pour mieux aborder la phase retour décisive de la Ligue 2. Mais le mercato devrait s’animer vers la fin.

Mercato : Des départs prévus à l’ASSE

Une semaine après l’ouverture officielle du mercato hivernal, l’ASSE a réussi à se séparer d’Yvann Maçon. Il a été transféré à l’AEL Larissa en Grèce. D’autres joueurs sur qui Eirilk Horneland ne compte pas, notamment Dylan Batubinsika, devraient suivre.

En cas de propositions intéressantes, Kilmer Sports Ventures pourraient vendre un à deux joueurs. Les noms de Lucas Stassin et Ben Old reviennent souvent parmi les joueurs potentiellement transférables. Courtisé par Chelsea et refusant, pour l’instant, de prolonger son contrat, Djylian N’Guessan peut également faire l’objet d’un transfert, si le club londonien augmente son offre.

Horneland n’a pas fait de demandes à KSV cet hiver

En fonction du ou des départs, l’AS Saint-Etienne réajustera évidemment son équipe. Mais pour l’heure, le club a prévu de recruter un milieu de terrain et un défenseur en priorité. La cellule de recrutement travaille depuis longtemps sur les profils qui manquent au sein de l’équipe d’Eirik Horneland, même si ce dernier a déclaré qu’il n’attend pas de renfort cet hiver.

À voir

Mercato OM : Un top joueur snobe Marseille !

Lisez aussi sur l’ASSE : Mercato ASSE : Saint-Étienne va toucher un joli pactole

« Je n’ai pas d’attentes particulières. Si tout le monde est disponible, je pense qu’on a ce qu’il faut », a-t-il confié la semaine dernière. Le technicien norvégien a cependant précisé qu’il n’est pas impliqué dans le recrutement de joueurs cet hiver : « J’entraîne l’équipe, et c’est la direction qui gère le mercato ».

Le mercato de Saint-Etienne devrait se décanter vers la fin

Kilmer Sports n’empilera pas les nouveaux joueurs dans son effectif. Il fera seulement un réajustement. « Je ne pense pas que ce sera une période de transferts animée. Le plus important sera de récupérer nos blessés », a indiqué Eirik Horneland.

Mais les Stéphanois devraient attendre les derniers jours pour conclure une ou deux arrivées, en fonction des opportunités sur le marché et aussi des départs. Évidemment, l’AS Saint-Etienne ne va pas se précipiter pour recruter. Son mercato devrait se décanter dans les derniers instants, avant la fermeture fixée au 2 février 2026.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Lucas Stassin s’en va, Horneland prévient !

À voir

Mercato OL : Deux offres XXL tombent pour Rémy Descamps

ASSE : Le message fort d’un jeune joueur à Horneland

Mercato ASSE : Un concurrent de Saint-Etienne se renforce