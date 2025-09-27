Le PSG assommé, 2 nouveaux blessés majeurs avant le Barça !

À quelques jours d’un déplacement périlleux en Espagne pour défier le Barça en Ligue des Champions, l’hécatombe continue au PSG. Luis Enrique a perdu deux nouveaux joueurs sur blessure ce samedi soir.

PSG : Vitinha et Kvaratskhelia sortent sur blessure face à Auxerre

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain affrontait l’AJ Auxerre au Parc des Princes dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par la sortie dès la 35e minute de jeu du milieu de terrain parisien Vitinha, juste après l’ouverture du score du défenseur central Ilya Zabarnyi sur une passe de l’international portugais de 25 ans.

Remplacé par le latéral droit Achraf Hakimi, Vitinha n’a pas reçu de soins au moment de sa sortie. Vitinha a donc quitté ses partenaires sur blessure lors de la réception de l’AJ Auxerre, ce qui est logiquement un nouveau coup dur pour le PSG avant le choc en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Déjà privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Joao Neves, tous forfaits pour la rencontre contre les Auxerrois ce samedi soir, Luis Enrique pourrait également se voir contraindre de composer sans son meneur de jeu portugais. Mais ce n’est pas tout. Khvicha Kvaratskhelia, attaquant de 24 ans, n’a joué la première période lors du match contre l’AJA ce samedi soir, alors qu’il était titulaire.

La faute à ce qui semble être une blessure musculaire au niveau de la cuisse. L’international géorgien a été remplacé par le Français Bradley Barcola (23 ans). Toutefois, une bonne nouvelle semble être de mise pour Luis Enrique. Selon Ilies Peeters, Fabian, qui n’est pas dans le groupe ce soir, serait uniquement mis au repos par le coach parisien.

L’international espagnol aurait ressenti des douleurs musculaires. Présent tout de même à l’entraînement, le joueur de 29 ans a été laissé au repos, le staff ayant décidé de ne prendre aucun risque avec lui.