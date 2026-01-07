Mercato OL : Deux offres XXL tombent pour Rémy Descamps

Le gardien de but de l’OL, Rémy Descamps à la cote en Angleterre pendant ce mercato hivernal. Deux offres sont déjà sur la table des dirigeants lyonnais.

Mercato OL : l’Angleterre fait les yeux doux à Rémy Descamps

Relégué au rang de doublure de Dominik Greif à l’OL, Rémy Descamps pourrait rebondir en Angleterre dès cet hiver. Deux clubs de Championship seraient prêts à lui offrir un statut de titulaire. Le gardien français avait pourtant lancé sa saison de manière convaincante.

Titularisé à quatre reprises en Ligue 1, il avait signé trois clean-sheets avant de perdre sa place à la suite de l’arrivée de Dominik Greif. Depuis, Descamps se contente d’un rôle secondaire, avec seulement deux apparitions en Ligue Europa et une en Coupe de France.

Ses performances attisent les convoitises de Hull City et West Bromwich Albion. Selon Le Progrès, les deux formations de Championship suivent de près l’ancien Nantais. Les clubs anglais seraient disposés à lui garantir une place de numéro un, et un salaire revu à la hausse. Ce qui convainc Descamps, désireux d’enchaîner les matchs lors de la seconde partie de saison.

Reste que l’OL et Paulo Fonseca ne semblent pas chauds à le laisser partir. Le technicien portugais apprécie la fiabilité de son gardien français et souhaite conserver une doublure expérimentée. Toujours selon la même source, des offres en provenance de Championship auraient déjà été transmises au club lyonnais. Les montants n’ont pas été dévoilés, alors que Rémy Descamps est actuellement estimé à 2 millions d’euros par Transfermarkt.

