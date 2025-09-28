OM : Aubameyang à l’origine d’un gros malaise à Marseille

L’OM a peut-être gagné à Strasbourg grâce à Aubameyang, mais la vraie bataille commence maintenant… dans le vestiaire. Entre un Gouiri en perte de vitesse et un Gabonais redevenu décisif, la tension monte. Et selon Daniel Riolo, le malaise est imminent.

Aubameyang sauve l’OM face à Strasbourg

Vendredi soir en Alsace, Amine Gouiri avait l’occasion rêvée de s’imposer comme le numéro un à la pointe de l’attaque marseillaise. Mais trois occasions ratées plus tard, son match tournait au supplice. Remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang, l’histoire a pris une autre tournure : le Gabonais n’a eu besoin que de quelques minutes pour faire ce que tout buteur doit faire, marquer.

Un scénario cruel, presque injuste… mais implacable. Et dans un club aussi volcanique que l’OM, il n’en fallait pas plus pour relancer le débat. Selon Daniel Riolo, qui n’a pas l’habitude de mâcher ses mots, la situation est explosive : « Le problème de Gouiri, c’est que tu dois lui donner de la confiance… Mais le scénario est en sa défaveur car Aubameyang rentre et il fait la différence, donc ça va être difficile pour lui », fait-il remarquer.

Riolo tire la sonnette d’alarme

Le chroniqueur de RMC ne s’est pas arrêté là. Pour lui, Gouiri n’a plus le choix : soit il se révolte, soit il disparaît. « Il va falloir qu’il grandisse et qu’il accepte d’être un peu moins câliné, d’être moins dans le confort, car il a Aubameyang qui est derrière son c… Il doit s’émanciper de ça. Gouiri, c’est un joueur qui a encore besoin de grandir. À Marseille, des occasions comme ça, tu ne peux pas les rater », ajoute-t-il.

Le message est clair : le temps des excuses est terminé. À Marseille, on ne laisse pas filer sa chance deux fois. Et quand un vétéran comme l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne montre qu’il est toujours prêt à prendre le trône, il ne faut pas s’étonner si le vestiaire commence à grincer.

Aubameyang-Gouiri, duel de buteurs ou bombe interne ?

Le football adore les duels. Celui-ci s’annonce électrique. Gouiri a le talent, Aubameyang l’expérience. Mais à l’Olympique de Marseille, la patience n’existe pas. Aujourd’hui, les deux hommes se tirent la bourre à distance. Demain, il faudra cohabiter… ou exploser. Le Vélodrome, lui, a choisi : on applaudit celui qui marque. À Gouiri de décider s’il veut être sifflé… ou acclamé.