ASSE : Horneland désigne le coupable de la défaite face à Guingamp

Fin de série pour les Verts d’Eirik Horneland. Invaincue jusqu’ici, l’ASSE est tombée à domicile face à un Guingamp réaliste et sans complexe. Mais plus que le score, c’est l’attitude de son équipe qui a fait sortir le Norvégien de ses gonds.

ASSE : Un manque de préparation mentale pointé du doigt

Le technicien norvégien n’a pas tourné autour du pot après la rencontre. Pour lui, le principal fautif est tout trouvé : la tête. « Le comportement, la volonté, on n’a pas été bons avec le ballon, ni quand on ne l’avait pas. Pour moi, c’est la préparation mentale qui a fait défaut. Je ne pense pas qu’on était prêts ce soir », a-t-il lâché, lucide et agacé.

Lire aussi : ASSE : Une claque et Saint-Étienne perd la tête !

Ce constat est d’autant plus surprenant que le coach estimait avoir vu ses joueurs appliqués à l’entraînement. « Hier, on a fait une bonne séance d’entraînement… Aujourd’hui, on n’a pas montré notre meilleur visage à domicile et on a perdu. Je pense qu’on a été battus sur le côté émotionnel. » Une manière à peine voilée de rappeler que la Ligue 2 ne pardonne aucune baisse de tension.

Des joueurs trop confiants ? Horneland recadre

Interrogé sur un possible excès de confiance après leur bon début de saison, Horneland n’a pas esquivé. « Des joueurs un peu trop sûrs d’eux ? C’est une bonne question, je pense qu’il faut se battre dans ce championnat. On joue un bon football quand on est prêt », a-t-il lancé. Le message est clair : pas question de se croire arrivés.

À voir

OM : Aubameyang à l’origine d’un gros malaise à Marseille

Lire aussi : ASSE-Guingamp : Horneland livre une excellente nouvelle

Pour l’entraîneur, cette défaite doit servir d’électrochoc. « C’est une bonne leçon qu’on a prise aujourd’hui. Il faut être meilleurs, plus performants en attaque et en défense. Il manquait un petit quelque chose dans le vestiaire… Il faut qu’on monte notre intensité. Cela passera par beaucoup de travail, de concentration. J’essaie de motiver mes joueurs mais ce n’était pas assez, apparemment… »

Réaction attendue dès le prochain match

Pas de drame à Geoffroy-Guichard, mais une piqûre de rappel. Après un début de saison solide, l’ASSE a rappelé malgré elle qu’un relâchement, même minime, peut coûter très cher. Horneland a identifié le problème. Reste désormais à voir si ses hommes sauront y répondre dès la prochaine journée. Le talent, ils l’ont. La volonté ? C’est maintenant qu’il faut la prouver.