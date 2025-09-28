PSG : Bonne nouvelle ! Un retour imminent se précise

Dans un contexte où l’infirmerie du PSG ressemble de plus en plus à une salle d’embarquement bondée, un rayon de lumière vient percer les nuages. Ousmane Dembélé, fraîchement sacré Ballon d’Or, a lui-même annoncé son retour imminent.

PSG : « Je serai de retour très bientôt », Dembélé rassure

Interrogé après la victoire face à Auxerre, Ousmane Dembélé, célébré pour son Ballon d’Or, a fait plus que savourer les applaudissements : il a rassuré tout un peuple rouge et bleu. « C’est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt », a confié l’attaquant au micro de Ligue 1+.

Une phrase, et le Parc des Princes respire à nouveau. Car si le PSG continue d’empiler les victoires, il manque ce facteur X qu’incarne parfaitement Dembélé : imprévisible, percutant, contagieux dans son énergie. Le timing ? Idéal, à quelques jours de retrouver le Barça, son ancien club. Le destin adore ces scénarios.

Une infirmerie pleine… et un coach inquiet

Si le retour de Ousmane Dembélé redonne le sourire, Luis Enrique, lui, serre les dents. Face à Auxerre, deux nouveaux noms sont venus rejoindre la liste des blessés : Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha. Le capitaine du soir a quitté la pelouse dès la 35e minute, tandis que Kvaratskhelia, visiblement touché, n’a pas pu reprendre après la pause.

« J’attends des nouvelles du staff médical », a commenté l’entraîneur espagnol, conscient que le voyage à Barcelone pourrait devenir un casse-tête tactique si les deux cadres manquent à l’appel. Déjà privés de Marquinhos, Joao Neves, Dembélé et Doué, les Parisiens jouent avec les limites de la casse musculaire. La question se pose : le PSG paie-t-il les excès d’une saison 2024-25 interminable ?