FLASH INFO : Le PSG et l’OM au Koweït, jackpot pour la LFP !

Très critiquée en France, l’organisation du Trophée des Champions au Koweït entre le PSG et l’OM, jeudi soir, va rapporter gros à la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Le Koweït a payé 3,5 M€ pour avoir PSG – OM

Comme d’habitude depuis plusieurs saisons maintenant, la Ligue de Football Professionnel a sondé l’étranger et choisi de délocaliser son Trophée des champions. Et cette année, c’est le Koweït qui reçoit la compétition hexagonale.

Le pays du Golfe persique sera le théâtre de la rencontre entre les deux clubs phares du foot français, le PSG et l’OM, ce jeudi à 19 h, au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City, le plus grand stade du pays avec ses 60.000 places.

Un choix avant tout économique. En effet, selon les informations de RMC Sport, pour accueillir cette affiche prestigieuse, le Koweït a déboursé 3,5 millions d’euros. Un montant garanti hors frais logistiques, puisque le pays hôte prend entièrement en charge les déplacements aériens et l’organisation sur place.

Une opération financièrement très avantageuse pour la Ligue de Football Professionnel, qui poursuit sa stratégie d’exportation de ses compétitions. À ce propos, le média métropolitain a rappelé les propos du président marseillais, Pablo Longoria, mi-décembre en conférence de presse.

« C’est une décision de la Ligue, on étudie le modèle économique de la compétition. Je peux comprendre que s’il y a un intérêt commercial à aller jouer au Koweït, ce soit intéressant au niveau produit. Ça nous porte vers un budget de 3 millions d’euros, ce n’est pas le modèle économique de la Supercoupe d’Espagne et Italie. En tant que Ligue, on doit penser à la façon d’améliorer la valeur commerciale de la compétition », avait commenté le dirigeant de l’Olympique de Marseille.

Toujours selon la même source, d’autres pays étaient aussi intéressés par l’organisation du Trophée des Champions, notamment Oman, l’Inde, le Kazakhstan et la Côte d’Ivoire, mais le montant mis sur la table par le Koweït a fait la différence.

