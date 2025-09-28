OM : 35M€ à la poubelle ? L’Angleterre allume Paixão et Marseille

Igor Paixao devait être la nouvelle flèche de l’attaque de l’OM, mais il est pour l’instant la cible préférée des moqueries anglaises. Le Brésilien, plus gros transfert de l’histoire marseillaise, n’a pas encore justifié les 35M€ investis par le club. Et outre-Manche, on jubile presque.

OM : Paixão, Leeds se félicite… de ne pas l’avoir recruté

Leeds United pensait tenir le bon coup de son mercato. Finalement devancé par l’OM dans la dernière ligne droite, le club anglais observe désormais de loin la situation d’Igor Paixão et se frotte les mains. Le média Leeds United News n’a pas hésité à allumer le Brésilien et Marseille dans un article sans concession.

Lire aussi : Transfert à 35M€, mais pas de terrain pour Igor Paixao !

« Leeds était tout proche de recruter Paixão cet été. C’est finalement Marseille qui l’a recruté pour 35 millions d’euros. Le Brésilien connaît un début de saison difficile. Il n’a disputé que trois matchs pour le moment avec le club français », peut-on lire. Trois apparitions seulement, aucune passe décisive, aucun but. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Et pour les Anglais, cela ne fait que confirmer qu’ils ont évité une très grosse erreur financière.

« Leeds a évité un désastre » : la phrase qui fait mal

Le média ne s’arrête pas là et enfonce le clou avec une déclaration qui pique sérieusement l’ego phocéen. « Il n’a marqué aucun but et délivré aucune passe décisive. Leeds a peut-être eu de la chance en ne le recrutant pas. Le club ne pouvait pas se permettre de recruter des joueurs blessés à leur arrivée. En ne recrutant pas Paixão et Habib Diarra, Leeds a évité un désastre à 60 millions d’euros », conclut Leeds United News.

À voir

PSG : Bonne nouvelle ! Un retour imminent se précise

Lire aussi : OM : De Zerbi devra patienter, le retour d’Igor Paixao fixé

À Marseille, on préfèrera parler d’adaptation plutôt que d’échec. Mais l’équation est simple : un transfert à 35M€ exige des résultats immédiats, surtout dans un Vélodrome où la patience est aussi rare qu’une soirée sans fumigènes. Igor Paixão n’a plus le droit au temps, il doit désormais prouver, ou accepter d’être le symbole d’un mercato raté.