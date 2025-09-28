ASSE – Guingamp : Larsonneur fracasse les Verts après la défaite

Fin de série pour Gautier Larsonneur et l’ASSE. Battus pour la première fois de la saison par un Guingamp plus tranchant, les Verts ont surtout encaissé une leçon d’humilité… administrée par leur propre capitaine.

ASSE : « Miraculeux d’être revenus à 1-1 » face à Guingamp selon Larsonneur

Pas de langue de bois, pas de façade. Gautier Larsonneur avait visiblement laissé ses gants dans le vestiaire pour prendre le micro de beIN SPORTS en franc-tireur. Le gardien-capitaine, souvent sauveur depuis le début de saison, a cette fois sorti le carton rouge… pour ses coéquipiers.

Lire aussi : ASSE : Une claque et Saint-Étienne perd la tête !

« Il nous a manqué beaucoup de choses. Qu’on revienne à 1-1 avant la mi-temps, c’est déjà miraculeux car on ne propose pas grand-chose », a-t-il lâché, lucide mais tranchant. Dans un Geoffroy-Guichard médusé, la vérité était glaciale : Saint-Étienne n’a pas existé durant une grande partie du match. Guingamp, lui, a simplement joué, osé… et gagné.

« Ce match doit nous rappeler l’humilité »

Si certains auraient maquillé la défaite derrière un scénario cruel ou une réussite adverse, Larsonneur, lui, n’a pas tergiversé. « Il y a eu beaucoup de matchs où on a eu de la réussite. La victoire 0-1 à Boulogne n’était pas forcément méritée. Ce match doit nous rappeler l’humilité qu’on doit avoir. Guingamp a fait un bon match, bravo à eux », a-t-il reconnu.

À voir

OM : 35M€ à la poubelle ? L’Angleterre allume Paixão et Marseille

Lire aussi : Mercato ASSE : Le capitaine Larsonneur annonce la couleur

On ne peut pas faire plus clair : Saint-Étienne s’est vu trop beau. Et son capitaine a décidé de le rappeler publiquement. Une sortie musclée, mais nécessaire, dans une saison où l’ASSE vise la montée. Un électrochoc dans les règles. Et si la première défaite était finalement la meilleure nouvelle de la semaine à Sainté ?