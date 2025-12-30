Mercato OM : Samardžić proche de signer ?

Le milieu offensif serbe, Lazar Samardžić est sur la short-list de l’OM pour ce mercato hivernal. Les négociations vont bientôt débuter.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Lazar Samardžić

Une cible surprenante pour l’OM à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Le club phocéen veut relancer un ancien dossier en Italie. Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi demande de renforts pour la seconde partie de la saison. Pour répondre à cette demande, Mehdi Benatia et son équipe ciblent un crack en Serie A. Il s’agit de Lazar Samardžić. Le Serbe évolue à l’Atalanta Bergame.

Selon Atalanta Reporter, l’international serbe de 23 ans figure sur la short-list marseillaise. Cet intérêt n’est pas nouveau. L’été dernier, Medhi Benatia et sa direction avaient déjà flairé le coup. Mais sans succès avant la fermeture du marché des transferts. Ils avaient déposé une offre de 20 millions d’euros sur la table des dirigeants de l’Atalanta. Les Italiens ont dit non.

Les pensionnaires du stade Vélodrome n’ont pas abandonné cette cible et veulent revenir à la charge cet hiver. Ils connaissent bien Lazar Samardžić. Cette saison, le milieu offensif a disputé 14 matches de Serie A, a claqué un pion et servi deux offrandes.

