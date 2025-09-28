FLASH INFO : Le Barça définitivement fixé pour Joan Garcia !

Le Barça a donné des nouvelles de son gardien de but Joan Garcia, ce samedi. Victime d’une rupture du ménisque interne du genou gauche, le portier de 24 ans a été opéré avec succès et va observer plusieurs semaines d’indisponibilité.
Joan Garcia opéré et absent entre 4 et 6 semaines
Samedi après-midi, le FC Barcelone a produit un communiqué pour confirmer la grave blessure de Joan Garcia. Victime d’une fissure du ménisque interne du genou gauche, l’international espagnol a été opéré ce samedi, selon un communiqué officiel du club catalan et va être écarté des terrains pendant quatre à six semaines.
Lisez aussi : Mercato explosif : Joan Laporta prépare un grand ménage au BarçaÀ voirOM : 35M€ à la poubelle ? L’Angleterre allume Paixão et Marseille
« Joan Garcia a été opéré ce matin à l’hôpital de Barcelone pour une déchirure du ménisque interne du genou gauche. Le Dr Joan Carles Monllau a réalisé une arthroscopie. La durée de convalescence est estimée entre 4 et 6 semaines, selon l’évolution de l’état du patient », écrit le Champion de Liga en titre.
Sans surprise, l’ancien gardien de l’Espanyol Barcelone ratera donc le choc de mercredi prochain contre le Paris Saint-Germain comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, ainsi que le Classico contre le Real Madrid, le 26 octobre prochain. En attendant, Wojciech Szczesny va devoir tenir la baraque. Avec Eder Aller et Emilio Bernad comme doublures, Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, va jongler pour garder le poste sécurisé.
Et cette blessure de Joan Garcia ne tombe pas seule. Elle vient s’ajouter à une liste déjà longue de joueurs absents : Fermin Lopez est out pour deux mois, Gavi pour cinq mois, Alejandro Baldé pour deux semaines et Raphinha trois semaines.
Lisez aussi : Barça: Hansi Flick perd le sourire avant le choc face au PSGÀ voirASSE – Guingamp : Larsonneur fracasse les Verts après la défaite
Absent depuis début septembre, Lamine Yamal, lui, fera son retour à la compétition ce dimanche face à la Real Sociedad. Le coach allemand va donc devoir trouver la bonne formule pour faire tourner son effectif et tenir la saison sur plusieurs fronts malgré toutes ces blessures importantes.