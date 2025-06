Mercato Barça : Un cadre du vestiaire poussé vers la sortie

Le FC Barcelone veut profiter du mercato estival pour se séparer de son capitaine et gardien de but, Marc-André Ter Stegen. D’après des sources espagnoles, le club catalan ne ferait plus confiance à l’international allemand et souhaiterait le vendre.

Mercato : Le FC Barcelone révolté contre Ter Stegen ?

Les relations entre le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen ne sont actuellement pas au beau fixe. Depuis quelque temps, des rumeurs annoncent que le gardien de but de 33 ans poursuivra son aventure avec les Blaugrana, avec une participation aux différentes compétitions la saison prochaine. Mais aux dernières nouvelles, le natif de Mönchengladbach ne devrait même plus bénéficier de la moindre minute de temps de jeu sous la houlette d’Hansi Flick.

Lire aussi : Mercato FC Barcelone : 80 M€ ! Liverpool surenchérit sur cette cible barcelonaise

À voir Mercato : Le PSG fixe une date limite à Randal Kolo Muani

En interne, les dirigeants du FC Barcelone seraient révoltés contre Marc-André Ter Stegen en raison de son attitude après son retour de blessure. D’après le quotidien espagnol Sport, le gardien de but aurait insisté pour jouer contre l’Inter Milan, ce que les dirigeants n’auraient pas apprécié :

« Marc-André Ter Stegen a appelé Deco avant le match de Ligue des champions contre l’Inter Milan pour lui faire comprendre qu’il voulait jouer. Ter Stegen n’a pas apprécié la décision de titulariser Szczęsny à sa place et a refusé de se rendre à Milan avec l’équipe pour soutenir le groupe. »

🚨 El conflicto que decidió al Barça de prescindir de Ter Stegen



👀 El portero la lió por no estar inscrito en la Champions y la relación con Flick y el club es difícil



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/ch46cRF5YM— Diario SPORT (@sport) June 7, 2025

Signature de Joan Garcia, signe d’un départ acté ?

Le FC Barcelone aurait déjà pris la décision de mettre Marc-André Ter Stegen sur le marché, mais, à l’inverse, le joueur souhaiterait rester. D’après la même source, les Catalans ne comptent pas forcer son départ, mais il ne fera plus partie des plans de l’équipe. Pour cette raison, la cellule de recrutement pousse pour la signature de Joan Garcia, en provenance de l’Espanyol Barcelone.

Lire aussi : Mercato FC Barcelone : Le Barça prend les devants pour Lamine Yamal !

À voir Grosse frayeur à l’OM : De Zerbi a été contacté par un club

Par ailleurs, des négociations sont en cours pour offrir un nouveau contrat à Wojciech Szczęsny. Le gardien de but polonais devrait signer pour deux saisons supplémentaires, avec le statut de titulaire indiscutable, tandis que le jeune Espagnol serait sa doublure. Par conséquent, l’avenir de Marc-André Ter Stegen semble désormais s’écrire en pointillé, loin du FC Barcelone.