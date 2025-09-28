Toulouse- FC Nantes : Luis Castro vide son sac après TFC-FCN

Le match Toulouse FC – FC Nantes (2-2) de la 6e journée de Ligue 1 a fait sortir Luis Castro, l’entraîneur du FCN, de ses gongs. Le technicien portugais a dit ce qu’il a pensé de l’arbitrage, tout en y mettant la forme.

FC Nantes : Subtile charge de Luis Castro contre l’arbitrage

15e de Ligue 1, le FC Nantes aurait pu se hisser à une place entre la 12e et la 13e si les Toulousains n’avaient pas bénéficié, selon lui, de l’aide de l’arbitre du match. L’homme en noir a été injuste contre les Canaris en sifflant en fin de match un penalty litigieux pour le TFC, ce qui a profondément agacé Luis Castro, l’entraîneur portugais du FCN.

⚔ Match nul, c'est terminé pour Toulouse-FC Nantes !



☝ Menés deux fois au score, les Toulousains sont revenus à chaque reprise, mais ne sont pas parvenus à prendre l'avantage.https://t.co/zQ66kS7vrH pic.twitter.com/ZKlQKRmPWs — RMC Sport (@RMCsport) September 27, 2025

Le technicien, passé par le banc des équipes de jeunes de Benfica, n’était pas très content des décisions de l’arbitre et l’a fait savoir en expliquant qu’il ne peut éviter de faire des réflexions face à la récidive des décisions défavorables à son équipe.

Face à Toulouse FC, le FC Nantes a été lesé, selon l’entraîneur du FCN

« Ce n’est pas le premier match dans lequel le petit détail change tout. Je n’aime pas vraiment parler de l’arbitrage mais lorsque cela se passe plus d’une fois, il est tout à fait normal de faire des réflexions », a-t-il confié avant d’ajouter : « Si c’est une erreur de chaque côté, cela peut passer. Mais dans les mêmes situations, on devrait avoir la même décision pour les deux équipes ».

Avec ce penalty de dernière minute qui permet à Toulouse FC de revenir au score (2-2), le FC Nantes manque l’occasion de prendre deux points supplémentaires et de se retrouver entre le Paris FC et l’AJ Auxerre.

Quelles conséquences après le mauvaise résultats TFC-FCN (2-2)

Le FCN est bien obligé de préparer le match contre le Stade Brestois, son prochain adversaire de la 7e journée de Ligue 1. Lors de ce déplacement dans la pointe de la Bretagne, les Jaune et Verts devront multiplier les efforts pour assurer un succès protecteur de la menace de s’enfoncer dans les dernières places du classement.

Présentement, le FC Nantes figure à la 15e place de Ligue 1 avec le risque de voir Brest lui passer devant en cas de victoire contre le SCO Angers dans les prochaines heures.

Pour Anthony Lopez, l’entraîneur des Canaries, le FCN est sur « la bonne voie » pour arracher son maintien en Ligue 1. Il a confié après le match :

« Je trouve qu’on est sur la bonne voie. Après, on peut être frustrés car on mène au score à chaque fois et on se fait rejoindre très peu de temps après. On a eu un bon état d’esprit, une bonne agressivité. «