Coups durs pour le Real après la défaite contre l’Atlético !

Humilié par l’Atlético Madrid ce samedi après-midi au Metropolitano, à l’occasion de la septième journée de Liga, le Real Madrid a enregistré deux gros coups durs à l’issue de la rencontre.

Deux nouveaux blessés au Real Madrid après la défaite contre l’Atlético

Largement battu par l’Atlético Madrid ce samedi après-midi (5-2), le Real Madrid a en plus perdu son capitaine. En effet, Dani Carvajal a été victime d’une lésion au soléaire de la jambe droite. Déjà suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions face au Kairat Almaty, le latéral espagnol souffre d’une gêne au mollet droit et passera des examens ce dimanche.

Selon les dernières nouvelles venues de Madrid, les examens effectués ce matin ont confirmé que l’international espagnol de 33 ans souffre d’une lésion du soléaire à la jambe droite, au niveau du mollet, et sera absent environ un mois, soit environ quatre semaines. Raul Asencio est pressenti pour lui succéder dans le couloir droit de la défense madrilène.

Après le match contre l’Atlético Madrid, Dani Carvajal avait notamment déclaré : « ce résultat doit nous motiver à nous battre avec courage lors des prochains matches. » L’ancien partenaire de Karim Benzema manquera la prochaine rencontre des hommes de Xabi Alonso face au Kairat Almaty au Kazakhstan, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions, mardi à 18h45.

Quant à Eder Militao, touché à la cheville gauche après un contact avec Sorloth et sorti du stade en boîtant, il y a finalement eu plus de peur que de mal. Le défenseur central brésilien échappe à une blessure grave et devrait revenir rapidement après la défaite des Merengues dans le derby madrilène. La Maison-Blanche a fourni un point médical positif sur l’état de santé de son joueur de 27 ans après les inquiétudes survenues hier après-midi.

Les premières craintes laissaient penser que Militao s’était blessé à la cheville, mais les examens médicaux ont confirmé qu’il s’agit en réalité d’une contusion sévère. Selon le communiqué du club, il aura besoin seulement de deux à trois jours de soins et de récupération avant de reprendre l’entraînement complet. Cette nouvelle est un soulagement pour Xabi Alonso et son staff, compte tenu des récents problèmes défensifs du Real Madrid.