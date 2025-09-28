INFO Mercato: L’OM à l’assaut pour un phénomène de Ligue 2

Après un mercato estival des plus actifs, l’OM penserait déjà à la prochaine fenêtre de recrutement afin de renforcer davantage l’effectif de Roberto De Zerbi. Un prodige de Ligue 2 serait ainsi sur les tablettes de Medhi Benatia.

Mercato : Un jeune attaquant de Troyes fait rêver l’OM

Après la victoire poussive sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2) vendredi soir au stade de la Meinau, Roberto De Zerbi n’a pas boudé sa joie. Sacrement expressif dans les vestiaires, l’entraîneur marseillais a salué l’apport de son banc, les entrants ayant été décisifs et permettant à l’Olympique de Marseille de quitter l’Alsace avec les trois points de la victoire.

Le successeur de Jean-Louis Gasset peut donc compter sur un effectif plus fourni que la saison dernière, ce qui était justement une de ses demandes lors du dernier mercato estival. Pour autant, Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui souhaitent mettre leur coach dans les meilleures conditions possible de travail, seraient toujours en quête de talents prometteurs pour étoffer son groupe.

Dans cette optique, les dirigeants de l’OM se seraient positionnés pour accueillir un nouveau phénomène de Ligue 2. En effet, selon les informations du site Le10Sport, le club olympien aurait rejoint le LOSC Lille dans la course pour la signature de Mathys Detourbet. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’ES Troyes AC, l’attaquant de 18 ans est évalué à 200.000 euros sur Transfermarkt, mais ses dirigeants le valorisent à 10 millions d’euros.

Olivier Létang, le président lillois, aurait même d’ores et déjà entamé des discussions avec l’entourage de Mathys Detourbet. L’idée des Dogues serait de boucler le transfert du natif de Troyes au mois de janvier puis le laisser sous la forme d’un prêt jusqu’en juin prochain à son club formateur. L’Olympique de Marseille est donc prévenu !