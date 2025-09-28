Stade Rennais : Beye dévoile son commando contre le RC Lens

En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille le RC Lens au Roazhon Park ce dimanche soir. Découvrez le groupe retenu par Habib Beye pour cette rencontre.

Stade Rennais : Deux retours de poids face au RC Lens

Ce dimanche à 20h45, le Stade Rennais de Habib Beye reçoit le RC Lens de Pierre Sage au Roazhon Park. Un duel européen pour clôturer la sixième journée du Championnat de Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur rennais a dressé un bilan mitigé de son groupe, révélant notamment une situation complexe avec des retours encourageants, mais aussi des forfaits préoccupants.

Lisez aussi : Stade Rennais – RC Lens : Un joueur majeur forfait pour ce choc

À voir

Coups durs pour le Real après la défaite contre l’Atlético !

Cette rencontre revêt une importance capitale pour le Stade Rennais, qui doit composer avec un effectif amoindri tout en gardant ses ambitions de la saison intacte. L’incertitude plane notamment autour de plusieurs cadres de l’équipe, créant un véritable casse-tête tactique pour le technicien sénégalais. Mais ce dimanche, le club breton a dévoilé un groupe ambitieux pour ce choc contre les Sang et Or.

En effet, pour cette affiche, Habib Beye a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs avec la présence de deux cadres importants. Przemyslaw Frankowski, qui avait été écarté des terrains en raison de douleurs aux adducteurs, a retrouvé sa pleine condition physique et figure dans le groupe pour affronter le RC Lens. Le latéral droit polonais postule même pour une place dans le onze de départ.

Lisez aussi : Stade Rennais : Plusieurs forfaits avant le RC Lens !

À voir

C’est décidé, le PSG s’active pour le transfert d’Akliouche

Son retour constitue une excellente nouvelle pour Habib Beye, qui récupère un joueur polyvalent capable d’évoluer sur plusieurs postes. De son côté, Alidu Seidu a également terminé son protocole commotion et est présent pour en découdre avec les hommes de Pierre Sage. Ces deux retours tombent à point nommé et offrent des solutions supplémentaires à l’entraîneur rennais, qui peut ainsi envisager différentes options tactiques pour ce match crucial contre les Lensois.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Belazzoug, Samba, Silistrie

Défenseurs : Frankowski, Hateboer, Rouault, Jacquet, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida

Milieux : ongier, Camara, Cissé, Fofana, Blas

À voir

OM Mercato : Mason Greenwood à Madrid, c’est chaud !

Attaquants : Mbolo, Lepaul, Meïté, Mukiele, Al-Tamari.