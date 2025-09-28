C’est décidé, le PSG s’active pour le transfert d’Akliouche

Touché par une cascade de blessures en moins de deux mois, le PSG prépare déjà le prochain mercato hivernal. Luis Campos s’active notamment pour signer Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco.

Mercato : Le PSG lance l’opération Akliouche en urgence

Déjà surveillé par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Maghnes Akliouche figure toujours sur les tablettes de Luis Campos. Face à l’hécatombe qui s’abat sur le groupe de Luis Enrique avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Joao Neves, Marquinhos, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens sont désormais d’accord sur le fait de recruter lors du mercato hivernal.

Dans le secteur offensif, la priorité de Luis Campos et de Luis Enrique serait Maghnes Akliouche. « Le PSG, touché par une cascade de blessures en moins de 2 mois, prépare déjà le mercato d’hiver. Priorité à Akliouche pour l’aile droite, mais aussi la recherche d’un défenseur central capable de dépanner à droite et d’un milieu défensif. Dossier chaud à Paris. Paris va bouger », annonce le compte PSG Inside Actus sur Twitter.

Récemment, Jérôme Rothen a confié sur RMC Sport que le Paris SG a mené des négociations directes avec l’ailier de l’AS Monaco. Une nouvelle confirmée par le quotidien L’Équipe, qui assure que c’est Luis Campos en personne qui a tenté de convaincre l’international français de l’ASM. Pendant plusieurs semaines, le conseiller sportif aurait directement discuté avec le joueur de 23 ans.

Les deux hommes auraient évoqué une éventuelle signature à Paris, sur la base de diverses conditions rendant possible la transaction. Finalement, le PSG n’est pas allé plus loin et Maghnes Akliouche est resté sur le Rocher, où il est lié jusqu’en juin 2028. Mais avec les nombreuses blessures, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient prêts à revenir à la charge dans ce dossier.

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 6 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Akliouche possède le profil idéal pour apporter du dynamisme, de la créativité et de la fraîcheur dans le secteur offensif des Rouge et Bleu.

Mais il faudra mettre la main à la poche pour espérer faire craquer Thiago Scuro et les décideurs monégasques. Pour rappel, la direction de la formation princière réclame toujours 70 millions d’euros au minimum pour laisser partir le protégé d’Adi Hütter. Affaire à suivre…