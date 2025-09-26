FC Nantes : Mostafa Mohamed démonte Kombouaré sans pitié

Rare dans les médias, Mostafa Mohamed a brisé le silence. Dans un entretien à Ouest-France, l’attaquant égyptien du FC Nantes a étrillé Antoine Kombouaré, tout en encensant son successeur Luis Castro.

FC Nantes : Mostafa Mohamed règle ses comptes de façon frontale

Mostafa Mohamed ne s’est pas contenté d’une pique. Il a carrément sorti la sulfateuse à propos de son ancien entraîneur. « Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j’ai eu. Il est celui avec qui j’ai pensé à partir. J’avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais », a lâché l’attaquant dans les colonnes de Ouest-France.

Écarté à plusieurs reprises la saison dernière et souvent relégué sur le banc, l’Égyptien de 27 ans a visiblement gardé un goût amer de cette collaboration. Kombouaré n’avait pas hésité à le pointer du doigt pour son manque d’implication, allant jusqu’à le laisser en tribunes lors d’un déplacement à Saint-Étienne. Une fracture jamais réparée.

Luis Castro, l’anti-Kombouaré ?

L’arrivée de Luis Castro chez les Canaris a tout changé dans le discours du joueur. « La raison pour laquelle je suis resté à Nantes, c’est parce que Luis Castro m’a dit qu’il me faisait confiance et qu’on pouvait s’aider mutuellement », confie Mohamed. Un revirement spectaculaire pour un attaquant annoncé sur le départ cet été.

Galvanisé par son nouvel entraîneur, il n’hésite pas à afficher ses ambitions : « Vous allez voir, cette année, le FC Nantes ne va pas jouer le maintien mais une qualification européenne. On peut avoir beaucoup d’ambitions avec ce nouvel entraîneur, qui porte beaucoup de considération à ses joueurs et qui a une mentalité de gagnant. » Un discours en rupture totale avec l’atmosphère étouffante de la saison dernière.

Un début de saison encourageant mais fragile

Auteur du but victorieux face à Auxerre (1-0), Mostafa Mohamed a su profiter de la concurrence brouillée entre Abline et El Arabi pour s’installer dans le onze de Castro. Mais le week-end dernier, c’est El Arabi qui a sauvé les Canaris dans le derby face à Rennes (2-2). La saison s’annonce donc longue et disputée sur le front de l’attaque. Mais une certitude se dégage : en public, Mostafa Mohamed n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Et Kombouaré en a fait les frais, sans détour.