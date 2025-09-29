ASSE : Horneland lâche un gros aveu sur son coaching

Eirik Horneland a vu la belle dynamique de l’ASSE stoppée net après la défaite 2-3 concédée à Geoffroy-Guichard face à Guingamp. Mais au-delà du score, c’est l’aveu du Norvégien qui retient l’attention.

ASSE : « On n’a pas été au niveau », Horneland lucide après Guingamp

Difficile de faire plus direct que la sortie d’Eirik Horneland après la rencontre. Sur le plateau d’Ici Saint-Étienne Loire, l’entraîneur n’a pas cherché d’excuses. « Oui, en effet, je pense que c’est certainement notre plus mauvaise prestation cette saison et je ne l’ai pas vu venir », a-t-il admis, visiblement surpris par la mollesse de ses troupes.

Le technicien norvégien a pointé un manque criant d’engagement dès le coup d’envoi. « On a commencé la rencontre avec pas assez d’envie, pas assez d’envie de prendre l’initiative (…) Ce qu’on attend de notre équipe c’est de montrer un meilleur football, une meilleure attitude, beaucoup plus de travail. On n’a pas été au niveau ni individuellement, ni collectivement. C’est une leçon pour la suite ».

Une remise en question sur la gestion du groupe

Mais le passage le plus fort de son discours concerne son propre coaching. Interrogé sur le manque de rotation, Horneland n’a pas esquivé. « Mon idée principale c’est toujours de trouver de la continuité dans les compositions (…) Je ne saurais pas dire si on aurait dû faire plus tourner, mais mon objectif est aussi de trouver de la continuité et des automatismes entre les joueurs. Et malheureusement j’ai vu aujourd’hui que certains joueurs n’étaient pas assez prêts pour cette rencontre. »

Une confession rare dans un milieu où les entraîneurs défendent souvent leurs choix jusqu’à l’absurde. Là, Horneland assume : il a peut-être reconduit son onze une fois de trop. Et face à une équipe guingampaise mieux inspirée, la sanction est tombée.

Réaction attendue, obligation de rebond

L’ASSE reste ambitieuse et son début de saison demeure correct, mais ce revers rappelle une évidence : en Ligue 2, rien n’est jamais acquis. Horneland le sait, il le répète : « Il faut respecter le jeu, être humbles et repartir au travail ». Cette défaite aura au moins un mérite : rappeler aux Verts qu’aucune victoire ne tombe du ciel, même face à la plus mauvaise défense du championnat. Verdict attendu dès le prochain match… avec, cette fois, quelques changements ?