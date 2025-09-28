ASSE : Eirik Horneland justifie ses choix contre l’EA Guingamp

L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison face à l’EA Guingamp, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 2. Pour ce troisième match de la semaine, Eirik Horneland a opté pour un onze peu remanié. L’entraîneur stéphanois a justifié ses choix.

ASSE : Contre l’EA Guingamp, Eirik Horneland voulait de la continuité

Après sept journées sans accroc, la répétition des matches et l’efficacité de l’EA Guingamp ont mis un coup d’arrêt à la dynamique de l’AS Saint-Étienne. Pour cette rencontre, Eirik Horneland a opéré un seul changement dans sa composition de départ. En effet, à la place d’Igor Miladinovic, le coach de l’ASSE a lancé Aïmen Moueffek au milieu de terrain au coup d’envoi.

Et les Verts, qui ne sont jamais vraiment entrés dans leur match devant leur public de Geoffroy-Guichard, se sont tout logiquement inclinés face aux garçons de Sylvain Ripoll sur le score de 3 buts à 2. En conférence de presse d’après-match, Horneland a justifié ses choix tactiques par une envie de poursuivre sur la dynamique du début de saison.

« On voulait garder de la continuité dans la composition, surtout que la séance d’hier (Ndlr, vendredi) nous avait laissé penser qu’il y avait de la fraîcheur dans l’effectif malgré l’enchaînement des rencontres. On cherche de la continuité pour trouver des automatismes, même s’il fallait gérer Igor Miladinovic. Malheureusement, j’ai vu que certains joueurs n’étaient finalement pas prêts pour cette rencontre », a commenté le technicien autrichien.

Cette première défaite n’efface pas le bon départ de l’ASSE, mais elle met en lumière une fragilité récurrente face aux blocs compacts. Sans rotation et sans variété offensive, l’AS Saint-Étienne s’expose à revivre le même scénario contre des adversaires qui joueront le match de l’année face aux Verts. Pour Horneland, il est donc urgent de diversifier le jeu et de mieux gérer ses hommes, sous peine de voir d’autres pièges se refermer.