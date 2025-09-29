Stade Rennais – RC Lens : L’incroyable décision de Beye

Habib Beye a surpris tout le monde ce dimanche soir. Après un 0-0 indigeste face au RC Lens, le technicien rennais a pris une décision radicale en fermant purement et simplement la porte aux micros.

Stade Rennais : Un silence… assourdissant après le RC Lens

Le Stade Rennais, pourtant en supériorité numérique dès la première minute, n’a jamais su trouver la faille face à des Lensois solidaires. À la frustration sportive s’est ajoutée une scène rarissime : aucun joueur rennais n’a été autorisé à s’exprimer en zone mixte. L’attaché de presse du club a confirmé la consigne ferme.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye est cash après le nul à Nantes

« Le coach a pris la décision qu’aucun joueur ne prendra la parole après ce match », a-t-il lancé. Seul Alidu Seidu a brièvement parlé, mais uniquement sur Ligue 1+. Pour le reste, blackout total. Un choix fort, presque déroutant dans un football habitué aux déclarations convenues.

Habib Beye prend tout sur lui

Interrogé au micro du diffuseur, Habib Beye n’a pas fui ses responsabilités. Au contraire, il a assumé frontalement : il préfère encaisser la critique plutôt que d’exposer ses joueurs. « Je veux prendre la responsabilité des insuffisances de l’équipe » et « éviter les discours policés », a-t-il déclaré en conférence de presse.

À voir

ASSE : Horneland lâche un gros aveu sur son coaching

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye recadre l’OL avec cette réplique !

Mais si le technicien a voulu protéger son vestiaire, le public du Roazhon Park, lui, n’a pas fait dans la tendresse. Les sifflets ont accompagné la sortie des joueurs, rappelant que la patience a des limites, même en Bretagne. Habib Beye a choisi le silence comme arme. Reste à savoir si ses joueurs répondront, eux, sur le terrain.