Stade Rennais : Habib Beye recadre l’OL avec cette réplique !

Habib Beye est accusé d’avoir manqué de respecter à l’OL lors de la récente victoire du Stade Rennais. Mais l’entraîneur du club breton a apporté une mise au point sur cette polémique grandissante.

Stade Rennais-OL : Habib Beye se défend face aux accusations de Jorge Maciel

Le Stade Rennais a renversé l’Olympique Lyonnais (3-1), dimanche au terme d’un match épique. Ce succès a soulevé plusieurs polémiques. Outre la controverse autour des décisions arbitrales, l’entraîneur adjoint de l’OL, Jorge Maciel, a pointé du doigt l’attitude d’Habib Beye lors de cette confrontation.

Il accuse l’entraineur de Rennes d’avoir trop célébré la victoire de son équipe. Lui suggérant qu’il devrait « apprendre à gagner ». La réplique n’a pas tardé. Habib Beye s’est présenté ce jeudi en conférence de presse, déterminé à apporter sa version des faits sur cette polémique autour du choc SRFC-OL. Le coach rennais a d’abord démenti ses accusations, en détaillant ses réactions après chaque but.

À voir

Le PSG annonce une catastrophe avant le Classico contre l’OM

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre l’OL !

« Le premier, je reste dans ma zone technique. Le deuxième, je commence à fêter dans ma zone technique sans la dépasser. Le troisième, je reste dans ma zone », a-t-il expliqué. Habib Beye est formel, « fêter des buts fait partie des émotions d’un coach ». En aucun cas, ses gestes de célébration étaient dirigés contre le banc lyonnais. L’entraîneur rennais a même révélé avoir été « insulté par un membre du staff adverse » lors du troisième but de son équipe.

Un montage photo dénoncé

Habib Beye ne reste pas là. Il a par ailleurs pointé du doigt un « grand quotidien français » qu’il accuse d’avoir utilisé une photo modifiée pour illustrer son prétendu manque de respect envers l’OL. Il a qualifié ces informations de « mensongères ». L’ancien international sénégalais exhorte ceux qui doutent encore à revoir les images du match pour constater qu’il n’est jamais entré dans la zone technique des Gones.

Lire aussi : Stade Rennais : Double coup dur pour Habib Beye !

À voir

FC Nantes -Stade Rennais: Luis Castro lance un avertissement

Cette mise au point est une manière pour Habib Beye de défendre sa réputation. Il a conclu en affirmant que cette polémique ne l’empêcherait pas de dormir. L’entraîneur des Rouges et Noirs est passé à autre chose. Il se concentre à présent sur le match contre le FC Nantes, prévu ce samedi à La Beaujoire.