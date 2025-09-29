PSG : Grosse annonce pour Ousmane Dembélé avant le Barça

Le PSG a pris une décision capitale pour Ousmane Dembélé, à quelques jours de retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions. Blessé, l’ailier s’envole pour Doha afin d’accélérer sa rééducation.

Aspetar, nouvelle base arrière du PSG

Le PSG a confirmé ce dimanche le départ de Ousmane Dembélé pour le Qatar. Direction Aspetar, la célèbre clinique de Doha, temple de la haute technologie médicale, où l’ailier parisien poursuivra sa rééducation après sa blessure à la cuisse droite contractée le 5 septembre avec l’équipe de France. Pas de panique dans le clan parisien : ce déplacement n’est pas synonyme de rechute.

Lire aussi : PSG : Ousmane Dembélé Ballon d’Or, des révélations tombent !

Au contraire, Dembélé a lui-même assuré que tout se déroule parfaitement. « Je serai de retour très bientôt », a-t-il promis en souriant après la victoire face à Auxerre (2-0), trophée du Ballon d’Or en main. De quoi rendre son absence moins pesante dans un vestiaire où les béquilles commencent à être plus nombreuses que les chasubles.

Un retour espéré avant la fin octobre pour Ousmane Dembélé

Touché à la cuisse gauche en club puis à la cuisse droite avec les Bleus, Dembélé a provoqué malgré lui quelques tensions entre le staff du PSG et celui de l’équipe de France. Une blessure, une polémique… mais désormais une date : six semaines d’indisponibilité avaient été annoncées, ce qui laisse espérer un retour fin octobre. Qu’il joue ou non, Dembélé occupe la scène médiatique.

À voir

Stade Rennais – RC Lens : L’incroyable décision de Beye

Lire aussi : PSG : Bonne nouvelle ! Un retour imminent se précise

Sacré Ballon d’Or au théâtre du Châtelet, il a écrasé la concurrence avec 1 380 points, loin devant Lamine Yamal et même son coéquipier Vitinha. Présentation officielle au Parc des Princes, ovation du public, interviews en rafale : l’ancien Barcelonais a transformé sa rééducation en tournée triomphale. Le PSG n’a plus qu’une obsession : récupérer au plus vite son nouveau roi.