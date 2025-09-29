Mercato OL : 42M€ sur la table, surprise totale à Lyon

L’OL a encaissé un chèque XXL lors du dernier mercato estival en pleine crise financière. Mais même parmi les anciens internationaux français, certains n’en reviennent toujours pas.

Mercato OL : Rayan Cherki, un transfert vital… mais inattendu

L’OL jouait gros cet été. Entre menaces de rétrogradation en Ligue 2, finances exsangues et obligation de vendre pour survivre, le club n’avait plus vraiment le choix. Avant Georges Mikautadze et Luca Perri, c’est Rayan Cherki qui a été sacrifié sur l’autel du redressement économique. Manchester City a posé 42,5 millions d’euros sur la table. Une somme colossale pour un joueur encore irrégulier… mais formé entre Rhône et Saône.

Résultat : Lyon respire, ses comptes aussi. Mais tout le monde n’applaudit pas aveuglément. Certains admirent, d’autres s’interrogent. Et parmi eux, un certain Robert Pirès. Interrogé par Foot Mercato, l’ancien champion du monde ne cache pas son admiration : « Déjà ce qui est bien, c’est que le joueur français attire toujours du côté de l’Angleterre. Donc, ça, c’est une bonne nouvelle. Je pense que j’ai une petite préférence pour Rayan Cherki, parce que j’aime le joueur, parce que techniquement, il est très, très fort. »

Mais dans la foulée, il laisse tomber la phrase que beaucoup avaient en tête sans oser la dire : « Où je suis surpris, c’est le prix où il a été vendu par Lyon ou payé par City ». Un aveu sincère, presque amusé. Et pourtant, Pirès y croit : « Je pense qu’il a le jeu pour s’adapter à Man City, et aussi à la Premier League. Parce que techniquement, j’aime beaucoup ce qu’il fait… même si la PL est difficile. »

Lyon perd un joyau, mais gagne du temps

Sur le terrain, l’OL perd un dribbleur imprévisible. Dans les comptes, il gagne un sursis. Les supporters oscillent entre fierté et frustration. Et quelque part, Pep Guardiola doit sourire : il vient peut-être de récupérer un futur magicien… ou un pari à 42 millions. Dans tous les cas, Lyon a vendu cher. Peut-être trop, peut-être pas assez. Une seule certitude : ce transfert ne passe pas inaperçu.