Mercato : Un crack argentin offert à l’OM, info confirmée

Une grosse information agite le mercato OM ces dernières heures. Le jeune attaquant argentin Benjamin Dominguez est annoncé à Marseille.

L’Olympique de Marseille a raté son début d’année 2026 ! La défaite subie face au FC Nantes (0-2) a stoppé ses espoirs de titre. Les Olympiens laissent filer le RC Lens et le PSG en tête du classement. Ce revers a aussi mis en lumière des lacunes défensives de l’OM qu’il faudra vite combler.

Le besoin de recruter de nouveaux défenseurs en ce mois de mercato devient de plus en plus vif. Cela n’empêche pas la direction de l’OM de travailler sur d’autres secteurs. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe surveillent les opportunités du marché. C’est dans cette optique qu’un profil séduisant, venu d’Italie, se présente sur le bureau des dirigeants marseillais.

La Gazzetta Dello Sport confirme en effet que Benjamin Dominguez a récemment été proposé à l’OM via ses représentants. Le jeune ailier gauche de 22 ans traverse une zone de turbulences à Bologne. Il n’a été titularisé qu’à trois reprises en sept matchs de Serie A cette saison. L’attaquant argentin cherche donc à retrouver du temps de jeu et de la confiance ailleurs.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul sur ce dossier

Les représentants de Benjamin Dominguez travaillent pour lui trouver une nouvelle porte de sortie. L’OM n’est d’ailleurs pas le seul club sur le coup. L’Olympique Lyonnais et la Fiorentina auraient également été approchés par l’entourage du joueur.

Gazzetta : Benjamin Dominguez (Bologne) a été proposé par son agent à plusieurs clubs, dont l'#OM, l'#OL et la Fiorentina. Le joueur n'a toutefois pas demandé son départ et son club n'a pas l'intention de s'en séparer 🗞️ pic.twitter.com/Rq1MqVXo0m — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) January 5, 2026

Benjamin Dominguez reste une piste très séduisante. Mais son transfert durant ce mercato est incertain. La direction de Bologne n’ayant pas encore donné son feu vert pour une telle opération. L’OM et les éventuels prétendants sont donc avertis.

