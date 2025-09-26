Mercato OM : Un accord secret avec Paulo Fonseca dévoilé

Paulo Fonseca était proche de devenir l’entraîneur de l’OM. Le directeur sportif Mehdi Benatia a lui-même confirmé qu’un accord formel avait été conclu avec lui.

Paulo Fonseca aurait pu diriger de l’Olympique de Marseille ! L’entraîneur portugais était en effet la priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset à l’été 2024. Les négociations avaient même été concluantes. C’est ce qu’a révélé Medhi Benatia, directeur sportif du club phocéen. « Tout était fait, il y avait un accord », a-t-il confié à La Corriere dello Sport.

La direction de l’OM était déterminée à le faire venir. Mais la concurrence a fait basculer ce plan. Medhi Benatia explique que le 13 mai 2024, Paulo Fonseca était déjà « l’entraîneur de l’AC Milan ». Face à cette situation, l’OM a dû rapidement se tourner vers d’autres pistes. Le nom de Sergio Conceiçao était même évoqué.

Le véritable tournant est cependant survenu avec la piste Roberto De Zerbi. L’Italien souhaitait impérative quitter le Brighton and Hove Albion. Ses velléités de départ ont rapidement alerté les Olympiens. Poussée par son propriétaire Frank McCourt, l’OM est immédiatement passé à l’offensive. « Quand nous avons appris qu’il y avait une possibilité d’avoir De Zerbi, nous sommes passés à l’attaque », raconte le dirigeant marseillais.

Roberto De Zerbi, une aubaine pour l’Olympique de Marseille

La direction de l’OM souhait recruter un coach de ce calibre. Roberto De Zerbi remplissait parfaitement ses conditions. L’OM a ainsi radicalement modifié sa trajectoire, passant d’un accord avec Paulo Fonseca à une aubaine en Angleterre. De Zerbi a été nommé sur le banc marseillais. Il a accompli sa mission de qualifier l’Olympique de Marseille en Ligue des champions lors de sa première saison.

L’italien réalise un bon travail à Marseille et vise à présent le titre de champion, une mission qui sera très difficile face à l’hégémonie du PSG. De son côté, Paulo Fonseca a su rebondir. Après un passage décevant à l’AC Milan, il officie à présent sur le banc un autre Olympique : l’OL.