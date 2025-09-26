OL : Un joueur emblématique tacle sévèrement Lyon

Démis du staff technique de l’OL en même que Pierre Sage, en janvier, Rémy Vercoutre a gardé une dent contre la Direction du club au point de se réjouir de ses défaites.

Gardien de but de l’OL entre 2002 et 2014, puis entraîneur des portiers du club rhodanien, Rémy Vercoutre a été démis de ses fonctions en janvier 2025, en même temps que Pierre Sage. Il avait laissé entendre qu’il avait été une « victime collatérale’’ du limogeage de l’entraîneur principal. Près de 9 mois plus tard, le technicien de 45 ans a du mal à digérer son départ précipité de Lyon.

Il en veut terriblement aux dirigeants du club rhodanien pour avoir mis fin prématurément à son aventure lyonnaise. « C’est très difficile de me situer émotionnellement par rapport à l’OL », a-t-il confié au média CAPTE, tout en avouant qu’il « voit énormément de matchs » des Gones.

Vercoutre amer : « Je suis parfois presque content lorsque l’OL perd »

Néanmoins, Rémy Vercoutre ne porte plus forcément le club de Lyon dans son cœur depuis qu’il a remercié précipitamment. Tellement déçu, il déteste, à la limite, le club dont il a défendu les couleurs pendant 12 saisons. « J’avoue que je suis parfois très heureux quand il gagne, et parfois presque content lorsqu’il perd », a-t-il déclaré.

« Parce que je me dis que ce n’est pas comme ça que j’aurais aimé que ça se passe une rencontre : le coaching, les idées développées… Je n’aurais pas fait comme ça », a expliqué l’ancien gardien de but.

Pour mémoire, Rémy Vercoutre avait entamé sa reconversion en janvier 2021 au CF Montréal en Major League Soccer (MLS). Il était revenu à l’Olympique Lyonnais le 25 juin 2021. Il avait ainsi travaillé sous les ordres de Peter Bosz, Laurent Blanc, Fabio Grosso et évidemment Pierre Sage.