Coup de théâtre à l’OM : De Zerbi en danger après Nantes

Un temps épargné par les critiques, Roberto De Zerbi plonge dans une zone de turbulences à l’OM. La défaite subie face au FC Nantes n’a fait qu’amplifier le mécontentement des supporters.

Roberto De Zerbi face à la grogne des supporters de l’OM

La romance entre Roberto De Zerbi et le public marseillais commence à s’effriter. La cause ? Le début d’année 2026 a viré au fiasco total. Les Olympiens ont été battus ce dimanche par le FC Nantes (0-2) au stade Vélodrome. Ce revers n’a pas seulement déçu ; il a déclenché une vague de contestation inédite sur les réseaux sociaux.

Celui qui était considéré comme l’homme providentiel est dorénavant la cible de critiques acerbes. Le mouvement « De Zerbi Out » a même été lancé dès le coup de sifflet final du match OM-Nantes. De nombreux supporters dénoncent le fausset entre les investissements records consentis par Pablo Longoria et la pauvreté du contenu proposé sur le terrain.

À voir

FLASH Mercato : Manchester United licencie Ruben Amorim !

Lire aussi : OM : De Zerbi sans pitié avec Bakola et Vaz

Certains estiment que les prouesses de Mason Greenwood ont longtemps caché un collectif sans âme ni identité claire. D’autres fans vont jusqu’à déplorer l’incapacité du technicien à rentabiliser un effectif pourtant taillé pour les sommets. « Le jeu proposé est très banal. Greenwood a masqué beaucoup de lacunes », estime le compte Nizzague sur X.

Une position de plus en plus fragilisée

Face à cette grogne grandissante, la position de la direction de l’OM reste intacte. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia ont toujours confiance en Roberto De Zerbi. Même si le nom du coach italien a un temps circulé à Manchester United qui vient de limoger Ruben Amorim. Quoi qu’il en soit, la situation devient inquiétante à l’OM.

Les Olympiens sont distancés dans la course au titre. Et ils voient leur troisième place fragilisée par le retour de l’OL, LOSC et Stade Rennais. De Zerbi le sait ; il a intérêt à vite renouer avec le succès afin de s’accorder un peu de répit. Le Trophée des champions contre le PSG ce jeudi sera un défi immense.

Lire la suite sur De Zerbi :

Mercato OM : Une première recrue attendue après Nantes !

À voir

ASSE Mercato : Jusqu’à quand KSV va-t-il garder Horneland ?

Mercato OM : Accord conclu pour Karim Diop ?

Mercato OM : Un phénomène se rapproche de Marseille !