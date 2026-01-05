ASSE Mercato : Jusqu’à quand KSV va-t-il garder Horneland ?

Alors que l’ASSE chute dangereusement au classement, Kilmer Sports Ventures maintient sa confiance à Eirik Horneland. Mais jusqu’à quand ?

Éjectée du podium, l’ASSE sous pression dès l’entame de la phase retour

L’ASSE était t troisième de la Ligue 2 à la mi-saison, mais elle a perdu une place au classement à la suite du match nul concédé au Mans (0-0). Les Verts n’ont pas pu profiter de la défaite du Red Star (1-0) à Troyes pour se hisser à la deuxième place du podium. Au contraire, ils ont été doublés par le Stade de Reims, vainqueur du FC Annecy (2-1).

Éjectés du podium, les Stéphanois ont désormais 7 points de retard sur le leader, l’ESTAC, alors que l’objectif de Saint-Etienne en début de saison était d’être champion de la Ligue 2. Le club s’est même donné les moyens de revenir rapidement en Ligue 1, en dépensant 25 M€ pour renforcer son équipe l’été dernier.

Avec cet investissement important, la direction de l’AS Saint-Etienne (31 points) espérait dominer le championnat, voire écraser la concurrence. A mi-parcours de la saison, l’équipe d’Eirik Horneland est distancée par Troyes (38 points), devancée par Reims (32 points) et le Red Star (32 points), et menacée par le Mans FC (31 points), ainsi que l’USL Dunkerque et Pau FC (27 points chacun).

ASSE : L’objectif « montée » menacé, les supporters inquiets

Malgré le doute qui plane sur l’objectif du club, KSV reste muet. Aucune déclaration officielle n’est tombée, ni à la mi-saison ni après le quatrième match consécutif sans victoire des Verts.

Evidemment, le président Ivan Gazidis a décidé de maintenir sa confiance au technicien norvégien, comme il l’avait fait après la relégation en Ligue 2. Pour les décideurs de l’ASSE, il n’est pas question de se renier après avoir confié la mission « remontée en Ligue 1 » à Eirik Horneland, contre toute attente.

Les supporters stéphanois sont pourtant inquiets et ils doutent de la capacité du coach actuel à ramener les Verts dans l’élite. Pour rappel, l’ASSE a déjà concédé 5 défaites, 4 matchs nuls et 25 buts en 18 journées de champions. Des statistiques insuffisantes pour prétendre à la remontée en Ligue 1.

Mercato : KSV maintient Horneland aux commandes à Saint-Etienne

Selon William Tertrin de But Football club, « l’insistance de Kilmer à maintenir Horneland à la tête de l’équipe pose débat ». Cependant , l’entraîneur de l’ASSE est parti pour rester en poste, « toute la saison, pour accomplir la mission remontée », de l’avis du confrère.

Quant à Peuple-Vert, il n’exclut pas un possible changement à la tête du staff technique, car alerte-t-il : « Dans une course à la montée, où chaque point compte, cette inertie peut coûter cher ».

Trois matchs cruciaux à venir

En effet, si le coach de 52 ans ne redresse pas la barre lors des trois prochains matchs, il pourrait pousser KSV à prendre une décision à son encontre. « Eirik Horneland reste l’homme fort du projet stéphanois, mais la pression monte. Les prochaines semaines seront décisives », annonce le média spécialisé. Après Le Mans, l’AS Saint-Etienne affrontera respectivement Clermont Foot, le Stade de Reims et Boulogne-sur-Mer, dans ce même mois de janvier.

