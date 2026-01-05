Mercato FC Nantes : Après Aboukhlal, Kita vise un roc en Italie !

La direction du FC Nantes dégote un autre joueur en Italie pour ce mercato hivernal. Les Kita pourraient bientôt passer à l’attaque.

Mercato FC Nantes : Samuel Gigot vers Nantes cet hiver ?

Très actif depuis l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes retrouve le sourire en ce début d’année suite à sa victoire inattendue face à l’OM au Vélodrome. Une des recrues hivernales a même inscrit un but. Reboostés par ce succès, les Canaris veulent renforcer encore leur effectif pour aborder la course au maintien avec courage.

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Dever Machado et Rémy Cabella, et alors que Zakaria Aboukhlal et Ibrahim Sissoko sont attendus, les dirigeants nantais ne comptent pas lever le pied. L’objectif est d’offrir au nouvel entraîneur Ahmed Kantari un groupe solide et suffisamment armé pour se maintenir en Ligue 1. Alors, le recrutement d’un défenseur central figure parmi les priorités du mois de janvier.

Une piste jugée très attractive mènerait à Samuel Gigot. L’ancien défenseur de l’OM, en difficulté à la Lazio Rome où son temps de jeu est limité, pourrait envisager un retour en Ligue 1. Selon Corriere dello Sport, un prêt serait à l’étude, une opportunité pour Nantes. Un prêt sec de six mois serait possible, d’autant que la Lazio serait disposée à faciliter un accord pour se délester d’un dossier devenu encombrant.

L’opération serait gagnante pour toutes les parties. Nantes renforcerait sa défense avec un joueur expérimenté et rompu aux exigences de la Ligue 1, Gigot retrouverait du temps de jeu, tandis que la Lazio pourrait espérer récupérer un joueur relancé et donc plus facilement valorisable à l’été prochain.

