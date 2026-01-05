Mercato PSG : Le transfert d’Akliouche bouclé pour 57M€ ?

Associé au PSG depuis plusieurs mois, Maghnes Akliouche se dirige vers un départ de l’AS Monaco durant ce mercato hivernal. Le prodige français pourrait finalement quitter la Ligue 1.

Mercato : Le PSG hésite pour Maghnes Akliouche

Avant la trêve hivernale, l’entraîneur de l’AS Monaco a clairement laissé entendre que Maghnes Akliouche pourrait bien partir lors de ce mercato.

« Je compte sur tout le monde pour la deuxième partie de la saison, mais Maghnes est libre de prendre ses décisions. Celles sur la suite de sa carrière lui appartiennent. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a encore beaucoup de points sur lesquels il peut progresser avant de franchir cette étape. Il ne faut pas qu’il y ait de choc sportif lorsqu’il la franchira.

Je prends l’exemple de Noah Sadiki qui est à Sunderland. Il fait une saison fantastique. Avec l’Union, on l’a préparé tous les jours pour qu’il ait cette rigueur. Est-ce que j’ai demandé à mes dirigeants de fermer la porte ? Je suis heureux avec mon groupe et je ferai avec celui que j’ai après le mercato. Je m’adapte toujours. Je le fais depuis mon arrivée », avait déclaré Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

Rayonnant sous le maillot de l’ASM ces deux dernières saisons, le milieu offensif de 23 ans intéresse les plus grands clubs européens. Récemment, le journaliste turc Ekrem Konur a révélé que « Monaco doit vendre Maghnes Akliouche avant de recruter en janvier ! Le PSG, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, la Juventus, l’Inter, le Milan AC et l’Atlético Madrid sont tous intéressés.

Monaco est ouvert aux offres autour de 60-65 millions d’euros. » Annoncé comme le grand favori pour accueillir l’international français, le Paris SG semble avoir été refroidi par le prix demandé sur le Rocher. Ce qui pourrait profiter à un pensionnaire de Premier League.

Tottenham prêt à tout pour recruter Akliouche

En effet, selon les informations de TeamTalk, les dirigeants de Tottenham, déterminés à recruter un renfort offensif cet hiver, auraient fait de Maghnes Akliouche leur priorité pour ce mercato de janvier. Actuellement 13es de Premier League, les Spurs n’ont inscrit que deux buts lors de leurs quatre dernières rencontres et veulent remédier à cela en attirant le numéro 11 de l’AS Monaco.

Le média britannique assure même que le club londonien intensifie ses efforts en interne pour obtenir la signature d’Akliouche. D’ailleurs, des émissaires de Tottenham ont le fait déplacement à Monaco ce samedi pour le superviser lors du choc de Ligue 1 contre l’OL, au stade Louis II.

Toujours selon la même source, les pensionnaires du New White Hart Lane seraient prêts à lâcher un chèque de 57 millions d’euros pour finaliser l’opération. Proche des 60 millions d’euros attendus à Monaco pour laisser partir Maghnes Akliouche, Tottenham pourrait s’offrir les services de l’un des plus grands talents français de sa génération. Affaire à suivre…

