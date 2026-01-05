FLASH Mercato : Manchester United licencie Ruben Amorim !

Au lendemain de sa sortie incendiaire en conférence de presse, Ruben Amorim a subi la colère des dirigeants de Manchester United. L’entraîneur portugais a été démis de ses fonctions.

Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United

« Je sais que je ne m’appelle ni Tuchel, ni Conte, ni Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United. Et cela restera ainsi pendant 18 mois, ou jusqu’à ce que la direction décide de changer. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais en finir avec ça. Je ne démissionnerai pas. Je ferai mon travail jusqu’à ce que quelqu’un d’autre prenne ma place », a déclaré Ruben Amorim après le match nul contre Leeds United (1-1) ce dimanche.

Irritée par cette sortie polémique du technicien portugais, la direction de Manchester United a pris la décision de casser son contrat. Malgré un bail courant jusqu’en juin 2027, l’ancien coach du Sporting Portugal a été prié de vider ses casiers à Stamford Bridge. En effet, le club anglais a annoncé ce lundi matin le licenciement de son manager avec effet immédiat.

« Ruben Amorim quitte son poste d’entraîneur principal de Manchester United. Nommé en novembre 2024, il a mené l’équipe en finale de l’UEFA Europa League à Bilbao en mai dernier. Manchester United occupant actuellement la sixième place de Premier League, la direction du club a pris la décision, à contrecœur, qu’un changement s’imposait.

Cette décision permettra à l’équipe d’optimiser ses chances de terminer le championnat le plus haut possible. Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Darren Fletcher assurera l’intérim à la tête de l’équipe face à Burnley mercredi », écrit Manchester United sur son site officiel.

Sixièmes de Premier League après vingt journées, les Red Devils ont acté cette décision à la suite d’une rupture progressive en interne, notamment sur le rôle exact de Ruben Amorim et ses choix tactiques, selon Fabrizio Romano. Ancien milieu de terrain et coach des U18 du club mancunien, Darren Fletcher va assurer l’intérim, tandis que les dirigeants envisageraient de nommer un nouveau manager à l’issue de la saison.

