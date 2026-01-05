Mercato ASSE : Le départ d’Yvann Maçon est officiel

L’ASSE a officialisé le transfert d’Yvann Maçon en Grèce. Il a quitté définitivement le club stéphanois où il était indésirable ces dernières saisons.

Mercato : Maçon quitte l’ASSE définitivement et s’engage avec l’AEL Larissa

Yvann Maçon n’est plus un joueur de l’ASSE. Son transfert, déjà annoncé par le club grec l’AEL Larissa, a été confirmé par le club stéphnaois. Dans un communiqué officiel, Kilmer Sports Ventures apprend que le défenseur de 27 ans s’est engagé avec l’AEL Larissa, pensionnaire de Superleague Elláda.

Arrivé à l’AS Saint-Etienne à l’hiver 2020, il quitte définitivement le Forez au bout de six saisons, marquées par des prêts. L’international Guadeloupéen était, en effet, indésirable à l’ASSE depuis 2023. Il avait été prêté d’abord au Paris FC, alors en Ligue 3, entre janvier et juin 2023. La saison suivante, Yvann Maçon avait passé la première moitié au Maccabi Tel Aviv, soit du 2 juillet 2023 au 5 janvier 2024. Le club israélien avait mis fin prématurément à son prêt d’une saison.

Cette saison, l’arrière latéral droit n’entrait pas dans les plans d’Eirik Horneland. Il a fait seuleument deux brèves apparitions en Ligue 2 et a joué deux autres bouts de matchs en coupe de France.

En six ans à l’ASSE, Yvann Maçon a disputé 85 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Verts, pour 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. « L’AS Saint-Etienne lui souhaite une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs et pour la suite de sa carrière ! », a écrit le club ligérien.

ℹ️ Stéphanois depuis l’hiver 2020, Yvann Maçon quitte définitivement le Forez et rejoint les bordeaux et blanc de l’AEL Larissa, actuellement 13ᵉ de Superleague grecque. 🇬🇷



Sous le maillot Vert, le défenseur de 27 ans aura au total disputé 85 rencontres.



L’ASSE souhaite à… pic.twitter.com/7zGoUscg5U — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2026

