Mercato OM : Igor Paixão, un gros doute révélé !

Recruté pour 35M€, Igor Paixão est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Mais ses débuts décevants commencent déjà à susciter de vives interrogations autour du club phocéen.

Mercato OM : Igor Paixão, un transfert record sous tension

Hyper actif sur le marché estival, l’Olympique de Marseille a dépensé sans compter pour renforcer son effectif. Parmi les 12 recrues, Igor Paixão, venu de Feyenoord, s’est distingué par son prix astronomique : 35M€, bonus compris, un record pour l’OM. Pour autant, la somme investie ne semble pas correspondre aux performances observées jusqu’ici. L’ailier brésilien peine à s’imposer et à peser sur les rencontres, laissant apparaître un décalage entre le montant du transfert et le rendement affiché.

Daniel Riolo, au micro de l’After Foot sur RMC, n’a pas caché son scepticisme : « Il y a un gros doute sur Paixão. C’est surtout qu’il a coûté cher. Si le mec t’a coûté 5-6M€, on dit que ça va, on va attendre la semaine prochaine ou celle d’après, mais le problème, c’est qu’à 35M€, on attend pas. À 35M€, c’est tout de suite. »

Kevin Diaz tempère mais pointe les limites

Plus mesuré, Kevin Diaz note néanmoins les difficultés de Paixao : « Pour moi, il y a toujours un petit problème Paixao. Ok, on va lui laisser le temps, mais pour moi, quand t’es toujours par terre en Ligue 1 sur les duels, attention, c’est pas l’Eredivisie mon grand. Là, tu vas te faire rentrer dedans tous les week-ends. Je ne crois pas qu’il va rester tout le temps titulaire. Après on verra, pour l’instant, il a un peu de crédit », a-t-il indiqué.

L’avis de Diaz souligne le défi physique et tactique que représente la Ligue 1, où la pression est immédiate et le contact permanent. Pour Paixão, le temps est compté pour convaincre et justifier son prix record à l’Olympique de Marseille.