Mercato PSG : C’est confirmé ! Campos prépare un gros coup

Le PSG continue sa chasse aux talents tricolores sur le mercato. Après avoir fait du vestiaire parisien un mini camp de Clairefontaine, le club de la capitale pourrait frapper un nouveau coup retentissant l’été prochain.

Mercato PSG : Le Paris SG vise un nouveau champion tricolore

Le projet 100 % bleu-blanc-rouge du PSG se poursuit. Après Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, un autre nom prestigieux de l’équipe de France serait ciblé : Dayot Upamecano. En fin de contrat en juin 2026 avec le Bayern Munich, le défenseur central de 26 ans se retrouve dans une situation délicate avec le club bavarois.

Lire aussi : Coup de tonnerre : Le PSG prépare la signature d’Upamecano !

Selon Christian Falk, journaliste du très sérieux Sport Bild, le PSG est bel et bien dans la course : « Dayot Upamecano ? Tous les grands clubs du monde l’observent. J’ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG », a-t-il lâché dans Football Insider. Autrement dit, Paris est dans le bon wagon et pas avec n’importe qui.

Tension à Munich, opportunité à Paris ?

Le Bayern souhaite prolonger son défenseur, mais les négociations traînent. Le point de friction ? Le salaire. « Le Bayern Munich ne veut pas lui verser le salaire qu’il réclame. C’est pourquoi les négociations contractuelles sont un peu calmes, ce qui pourrait être très dangereux pour le Bayern », alerte Falk. Un statu quo qui ouvre la porte à un possible départ anticipé… ou, pire pour le Bayern, à un départ gratuit l’été prochain.

À voir

ASSE : 3 failles qui pourraient tout gâcher pour Horneland

Lire aussi : C’est décidé, le PSG s’active pour le transfert d’Akliouche

Le PSG, qui aime autant les grands défenseurs que les bonnes affaires, pourrait donc sauter sur l’occasion. L’état-major parisien l’a prouvé : il apprécie les internationaux français capables de s’intégrer immédiatement. Avec Upamecano, Paris ne viserait pas seulement un renfort mais une assurance tout risque en défense. Le mercato d’été n’a pas encore commencé… mais à Paris, les grandes manœuvres, elles, ont déjà démarré.