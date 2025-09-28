Coup de tonnerre : Le PSG prépare la signature d’Upamecano !

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Dayot Upamecano n’a pas encore prolongé avec le Bayern Munich et les rumeurs l’associent déjà au PSG. L’intérêt du club de la capitale pour le défenseur central français serait même très sérieux. Explications.

Mercato : Le PSG surveille Dayot Upamecano

Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 42,50 millions d’euros, Dayot Upamecano dispute sa dernière année de contrat sous le maillot du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, le défenseur central de 26 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour parapher un nouveau bail. Ce qui attire tout logiquement l’attention de plusieurs autres grands clubs européens.

En effet, selon les informations du journaliste Christian Falk, réputé très fiable en Allemagne, le Paris Saint-Germain se serait très clairement positionné pour attirer Dayot Upamecano à l’issue de la saison en cours ou dès le prochain mercato hivernal si le Bayern Munich est vendeur.

« Cela dit, tous les grands clubs du monde l’observent, j’ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG », a notamment expliqué le spécialiste mercato à CF Bayern Insider.

Après avoir investi 66 millions d’euros pour arracher Ilya Zabarnyi à Bournemouth durant le dernier mercato estival, le PSG pourrait également se mêler à la rude bataille qui s’annonce éventuellement pour la signature de l’international français du Bayern. Surtout que Marquinhos pourrait faire ses valises en fin de saison et que Lucas Beraldo ne donne pas satisfaction.

D’autant que le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait facilement offrir au natif d’Évreux le salaire de ses rêves pour le convaincre de revenir en France, lui qui a été formé à Valenciennes.

« J’ai entendu dire que le Bayern Munich ne veut pas lui verser le salaire qu’il réclame. C’est pourquoi les négociations contractuelles sont un peu calmes, ce qui pourrait être très dangereux pour le Bayern », a ajouté le journaliste sportif.

Un désaccord financier qui pourrait conduire à un départ libre du, joueur en juin prochain. Mais Luis Campos devra aussi faire face à la concurrence de Liverpool et de l’Inter Milan pour le coéquipier de Michael Olise.