FC Nantes : Coup dur confirmé après Toulouse FC ?

Le jeune crack du FC Nantes, Johann Lepenant a contracté une blessure lors de la rencontre face au Toulouse FC. Le technicien du club, Luis Castro retient son souffle.

FC Nantes : Johann Lepenant, blessure inquiétante après Toulouse FC

Un choc violent, un départ forcé du terrain, et désormais l’attente. Le milieu du FC Nantes, Johann Lepenant, touché au tibia contre Toulouse FC, pourrait être gravement atteint. Lors du nul arraché par Nantes (2-2), le milieu s’est effondré après un tacle appuyé. Tibia droit heurté, boiterie visible, puis remplacement immédiat.

Lire aussi : Toulouse vs FC Nantes : Les compos ont fuité !

À voir

ASSE : 3 failles qui pourraient tout gâcher pour Horneland

Après la rencontre, Lepenant s’est exprimé. « J’ai pris un coup sur le tibia. On ne sait pas encore si c’est musculaire ou si l’os est touché. », a-t-il dit. Pour l’instant, le club reste silencieux. Aucune fracture, entorse ou atteinte ligamentaire n’a été confirmée. Mais l’inquiétude domine. Ce n’est pas la première alerte. En novembre 2023, déjà, Lepenant s’était blessé avec les Espoirs contre l’Autriche. Douzième minute, sortie prématurée, diagnostic : grosse entorse au genou gauche. Deux mois d’arrêt, mais pas de rupture des croisés.

Lire aussi : FC Nantes : Bonne nouvelle pour Herba Guirassy !

Aujourd’hui, les hypothèses se multiplient. Une simple contusion, et l’affaire pourrait se régler en quelques jours. Une entorse ou un ligament touché, et l’absence s’allongerait. Une fracture, hypothèse la plus redoutée, signifierait immobilisation, soins, puis longue rééducation. Si ce dernier cas devait se confirmer, Nantes perdrait un pion essentiel. Pas seulement un récupérateur, mais aussi un organisateur. Le tacticien du club, Luis Castro verrait alors ses options au milieu encore plus limitées avant le choc face au Stade Brestois, au moment où l’effectif souffre déjà d’autres manques.

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé ! Campos prépare un gros coup