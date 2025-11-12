Transfert-choc : Dayot Upamecano donne rendez-vous au PSG !

Dayot Upamecano, cadre de la défense centrale du Bayern Munich et de l’équipe de France, future star du PSG ? Libre de conclure un accord avec le club de son choix à compter du 1er janvier prochain, le joueur de 27 ans a lâché un indice sur son avenir.

Le PSG ne lâche pas Dayot Upamecano

Après neuf saisons pleines en Bundesliga, Dayot Upamecano pourrait quitter les rangs du Bayern Munich et le Paris Saint-Germain serait un candidat sérieux pour accueillir l’ancien défenseur central du RB Leipzig. C’est la grosse information qui circule ces derniers temps.

D’ailleurs, le spécialiste mercato Fabrizio Romano a confirmé dans son dernier épisode de son fameux « Here We Go Podcast » l’intérêt réel du PSG pour l’international français. RMC renchérit et assure que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi préparent déjà une proposition concrète si le Bayern Munich ne parvient pas à prolonger Upamecano à temps.

« Si Dayot Upamecano décide de ne pas prolonger au Bayern Munich, le PSG lui fera une offre. Le Real Madrid est en embuscade. Les Bavarois font le forcing et espèrent trouver un accord avec l’international français », explique le journaliste Fabrice Hawkins. Alors que la concurrence s’annonce rude pour sa signature, le natif d’Évreux a clairement laissé entendre qu’il ne prendra aucune décision avant la fin de la saison en cours.

Upamecano : « La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça »

Récemment, la presse madrilène a annoncé un accord de principe entre Dayot Upamecano et le Real Madrid en vue d’un transfert libre l’été prochain. Toutefois, Fabrizio Romano révèle que « tout est parfaitement ouvert pour l’avenir de Upamecano. Le Paris SG, le Real Madrid et des clubs anglais sont intéressés. Upamecano n’a donné aucun accord verbal avec le Real Madrid. »

Cependant, le Bayern Munich se bat toujours pour prolonger le protégé de Vincent Kompany et va rencontrer prochainement ses agents afin de poursuivre les discussions sur les détails d’un nouveau contrat. Aux dernières nouvelles, le Paris SG pourrait profiter de la grande amitié entre Upamecano et Ousmane Dembélé pour rafler la mise dans ce dossier. D’ailleurs, le numéro 2 bavarois a avoué il y a quelques mois que « le Paris Saint-Germain, c’est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. »

Pour autant, le cadre de l’équipe de France assure qu’il reste pour le moment concentrer « sur le Bayern Munich et l’équipe de France », avant d’ajouter : « la saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. » Attendu comme l’un des gros tubes du mercato estival 2026, Dayot Upamecano souhaite avant tout régler son avenir « avant la Coupe du Monde. »

