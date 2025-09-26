FC Nantes : Bonne nouvelle pour Herba Guirassy !

Herba Guirassy est de retour après sa blessure pendant la trêve internationale. L’attaquant du FC Nantes pourra disputer le match face au Toulouse FC.

FC Nantes : Guirassy de retour, Coquelin forfait

À Toulouse, ce samedi 27 septembre, le tacticien du FC Nantes, Luis Castro pourra compter sur un retour : celui d’Herba Guirassy. Mais l’attaquant ne sera pas à 100 %. Francis Coquelin, lui, reste sur le carreau. En conférence de presse ce jeudi 25 septembre 2025, le coach nantais a fait le point sur son groupe.

Guirassy, titulaire lors des trois premières journées, s’est remis de sa blessure à la cuisse. Il peut voyager avec l’équipe. Pas encore prêt physiquement, il n’aura pas une place de titulaire. « Il est disponible pour prétendre à une place dans le groupe. On va discuter avec le staff pour voir combien de minutes il est capable de jouer mais il ne sera pas à 100 %. », a précisé Castro en conférence de presse.

Autre bonne nouvelle, Matthieu Acapandié est aussi de retour et pourra disputer cette affiche. À l’inverse, Coquelin manquera le rendez-vous tout comme Fabien Centoze. Sa frappe dévissée à la 77e minute contre Rennes (2-2) l’avait trahi. Sa cuisse a lâché. Verdict : pas de match au Stadium pour lui. « Il est hors du groupe pour l’instant. On va prendre plus de temps car ce n’est pas la première fois que ça lui arrive. Pour le moment, on n’a pas de durée d’indisponibilité. », a expliqué Luis Castro.

