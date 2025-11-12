ASSE : Une bonne nouvelle pour Horneland avant Nancy

L’ASSE a reçu une excellente nouvelle pour l’un de ses nombreux blessés, en vue des trois prochains matchs décisifs des Verts de Ligue 2.

ASSE : Touché à la cheville à Troyes, Irvin Cardona va bien

Touché à la cheville lors du dernier match de l’ASSE à Troyes, Irvin Cardona va bien. Il n’a aucune lésion et il est remis rapidement de la douleur du coup reçu, selon les informations de Peuple-Vert. Il y a eu plus de peur que de mal pour lui. L’attaquant international est donc déjà disponible.

Pour preuve, il a rejoint la sélection de Malte à Rome, mardi, comme indiqué par « Les Rouges » sur leur compte Twitter. L’entorse redoutée après le tacle appuyé subi contre l’ESTAC n’a été qu’une simple alerte.

Cardona se prépare avec Malte pour affronter la Finlande et Pologne

Sélectionné pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Irvin Cardona a entamé la préparation avec la sélection maltaise. Lui et ses compatriotes affronteront la Finlande le vendredi 14 novembre, puis la Pologne le lundi 17 novembre.

Evidemment, le joueur décisif l’ASSE (4 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 cette saison) sera absent face à Quetigny, lors du 7e tour de la coupe de France, samedi (20h30) à Dijon. En revanche, le fait de savoir Irvin Cardona sur pied est une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, en vue des trois derniers matchs de l’année, avant la mi-saison.

