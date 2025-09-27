Toulouse vs FC Nantes : Les compos ont fuité !

Le FC Nantes affronte Toulouse FC en Ligue 1 pour le compte de la 6e journée. Les deux équipes sont motivées pour remporter la victoire.

Toulouse FC vs FC Nantes : les compos probables !

Le FC Nantes voyage à Toulouse ce samedi 27 septembre. Affiche de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Les Canaris, 16ᵉ, premiers barragistes. Le Téfécé, lui, 9ᵉ au classement. Contexte différent pour les deux équipes. Le Toulouse FC reste sur une défaite à Auxerre (1-0). Nantes a arraché un nul spectaculaire contre Rennes (2-2) le week-end dernier, grâce à un but en fin de match à la Beaujoire.

Le tacticien nantais, Luis Castro n’envisage pas de changement. Son onze de départ devrait ressembler à celui aligné contre Rennes. Francis Coquelin s’est blessé lors du derby. Herba Guirassy, remis mais encore fragile, va rester sur le banc au coup d’envoi. Yassine Benhattab, décisif même sur l’égalisation d’El Arabi, est bien présent. Son profil percutant pourrait lui valoir une place de titulaire. Mostafa Mohamed et Matthis Abline vont également porter l’attaque nantaise.

Les compositions probables du Toulouse FC et du FC Nantes

FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Mwanga, Leroux – Benhattab, Mohamed, Abline.

Toulouse FC : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (cap) – Dönnum, Abu, Casseres, Methalie – Edjouma, Magri, Gboho.

