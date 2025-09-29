Mercato OM : Un super crack va signer à Marseille !

La direction de l’OM est sur le point de blinder l’une de ses pépites. Le jeune crack est en pleine forme à Marseille.

Mercato OM : Bakola dit oui à une prolongation

Darryl Bakola, milieu de terrain de 17 ans, progresse à l’OM. Déjà lié au club jusqu’en 2027, il s’apprête à prolonger. Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi compte sur lui, et cela se voit. Trois apparitions en Ligue 1. C’est peu, mais suffisant pour comprendre que l’entraîneur italien croit en lui. Bakola, né à Clichy, a gagné la confiance du coach. Il le fait malgré une concurrence énorme : Hojbjerg, O’Riley, Gomes, Kondogbia, Vermeeren.

Lire aussi : Mercato OM : Igor Paixão, un gros doute révélé !

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé ! Campos prépare un gros coup

Le jeune international U20 parvient pourtant à se frayer un chemin à Marseille. Ses minutes vont augmenter au fil des semaines. Le club phocéen a refusé de libérer Bakola pour le Mondial U20, prévu du 27 septembre au 29 octobre. Preuve de l’importance du joueur. Preuve aussi de la volonté de le garder. La Provence révèle qu’un accord pour une prolongation est quasiment scellé. Les grands clubs européens surveillent déjà, mais Marseille va sécuriser son joyau.

Lire aussi : OM Mercato : Mason Greenwood à Madrid, c’est chaud !

Les semaines qui viennent, avec des matchs contre Metz ou Le Havre, la pépite aura du temps de jeu pour montrer encore tout son potentiel. Plus difficiles, les chocs européens, comme contre l’Ajax ce mardi, il va patienter. Bakola devrait plutôt jouer avec la Youth League. À Marseille, son heure approche.

À voir

FC Nantes : Coup dur confirmé après Toulouse FC ?